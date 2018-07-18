В Украине проведут пробную перепись населения

Соответствующее решение принято на правительственном заседании.

Кабинет министров принял решение о проведении пробной переписи населения в Украине.

Читайте такжеПерепись с погрешностью

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства. Решение принято без обсуждения.

Пробную перепись планируют провести в декабре 2019 года в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области, передает ТСН. Во время переписи собираются использовать инновационные технологии сбора информации у населения.

Несмотря на то, что украинцев не считали уже 17 лет, Госстат ежегодно отчитывается о количестве населения. Согласно их данным, население Украины сокращается с 1994 года. Резкий спад произошел в 2014 году, когда страна недосчиталась чуть меньше 2,5 млн человек (в статистике перестали учитывать оккупированные Крым и Донбасс).