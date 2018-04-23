7-летняя киевлянка, которая установила 23 спортивных рекорда, будет тренироваться с военными (фото)

В 2017 году девочка установила мировой воркаут-рекорд, совершив 80 силовых подъемов переворотом на перекладине.

7-летняя киевская школьница Николь Князева, которая совершила 23 рекорда в спорте, будет принимать участие в показательных выступлениях в военных подразделениях и тренироваться вместе с лицеистами.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Девочка рассказала, что решила в будущем стать военным. Сегодня, 23 апреля, во время встречи с Министром обороны Украины генералом армии Украины Степаном Полтораком Николь Князева рассказала о своем решении и подарила ему книгу «Национальный реестр рекордов Украины 2018 года», где внесены и ее собственные достижения.

Как известно, Николь установила 23 рекорда в различных спортивных направлениях. Только за полтора месяца девочка установила 4 мировых рекорда, другие — в течение 6 месяцев. Все рекорды установлены по разным номинациям физических упражнений, фактически ею были установлены рекорды, которые существенно превышали предыдущие достижения опытных взрослых спортсменов.

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"Приятно, что девочка изъявила желание участвовать в показательных выступлениях в военных подразделениях и тренироваться вместе с нашими лицеистами. Поражен желанием украинской молодежи защищать и прославлять Украину", — отметил во время встречи Степан Полторак.