Maserati готовит новое спортивное купе на базе представительского седана (фото)

Компания Maserati готовит новое спортивное купе на базе своего представительского седана Quattroporte, сообщает autoblog.com. Новинка будет немного ниже базового седана и на 15 сантиметров короче базовой модели.

Ожидается, что новое итальянское купе получит двигатель V8 объемом 4,5 литра и мощностью 500 лошадиных сил. Также возможен абсолютно новый мотор объемом 4,7 литра схожей мощности.

Премьера Quattroporte Coupe запланирована на следующий год. Примерно в то же время компания представит другую новинку - следующее поколение модели GT.

Лента.ру