Maserati готовит новое спортивное купе на базе представительского седана (фото)
13:20, 13 июня 2006Наука и IT
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Quattroporte лишится двух дверей
Компания Maserati готовит новое спортивное купе на базе своего представительского седана Quattroporte, сообщает autoblog.com. Новинка будет немного ниже базового седана и на 15 сантиметров короче базовой модели.
Ожидается, что новое итальянское купе получит двигатель V8 объемом 4,5 литра и мощностью 500 лошадиных сил. Также возможен абсолютно новый мотор объемом 4,7 литра схожей мощности.
Премьера Quattroporte Coupe запланирована на следующий год. Примерно в то же время компания представит другую новинку - следующее поколение модели GT.
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