ВКонтакте перевели на языки украинских русинов и галичан

13:09, 23 августа 2016
Наука и IT
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Накануне празднования 25-й годовщины Независимости Украины социальная сеть ВКонтакте представила переводы сайта на русинский язык и галицкий говор.

ВКонтакте перевели на русинский и галицкий / techno.bigmir.net

«У многих жителей Украины есть свои диалекты и письменность. Мы поддерживаем инициативу по сохранению культурного наследия и предлагаем всем желающим поучаствовать в создании ВКонтакте на родном языке. Доверие украинцев сделало нас самой популярной социальной сетью в стране, мы хотим оправдывать это доверие дальше, делая наши сервисы ещё более доступными и понятными для всех», — комментирует инициативу пресс-секретарь ВКонтакте в Украине Влад Леготкин.

Инициаторами перевода социальной сети на русинский язык, бытующий среди русинов в Закарпатской области, стали Рене Ґрандж и команда добровольцев, которые поддерживают актуальность перевода.

По инициативе Максима Равлюка и Ирины Сенишин готовится галицкая языковая версия. Западный диалект сформировался в ходе обособленности местного населения — когда жители Западной Украины находились под властью Польши и Австро-Венгрии. Перевод на галицкий говор находится на этапе публичного тестирования.

Включить украинский язык интерфейса или попробовать один из представленных переводов можно в настройках страницы. Также сообщается о предстоящем переводе на классическую версию украинского языка: команда энтузиастов сейчас начинает подготовку перевода ВКонтакте по харьковскому правописанию (на так называемой «скрыпниковке», популярной среди украинской диаспоры).

Справка: Сегодня ВКонтакте переведён на более чем 80 языков, ещё 45 версий находятся в разработке. В начале 2008 года социальная сеть стала первым подобным крупным ресурсом, который открыл украиноязычную версию. Именно украинцам впервые стал доступен перевод сайта на другой язык. Сейчас в выборе интерфейса ВКонтакте присутствуют не только европейские и азиатские языки, но и языки национальных меньшинств и даже коренных народов, находящиеся на грани исчезновения.

Ежесуточно на сайт социальной сети ВКонтакте заходят больше 12 миллионов уникальных посетителей из Украины (данные Factum Group, Liveinternet). 

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