Электростанция под колесами и «самовосстанавливающийся» асфальт: топ-5 дорог будущего, которые поражают (видео)

Дороги будущего могут подпитывать автомобили энергией, самовосстанавливать асфальт и светиться в темноте.

Несмотря на то, что в Украине были бы рады любой дороге без ям, в более развитых странах требования к трассам растут вместе с научно-техническим прогрессом.

Новые «умные» дороги сильно отличаются от знакомых и привычных нам: их патрулируют полицейские беспилотники, освещают интерактивные фонари, они на ходу заряжают авто.

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Новые «умные» дороги призваны делать поездки безопаснее, комфортнее и экономнее. Они превращают обычную поездку в приятную прогулку.