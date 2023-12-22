Президент обозначил конкретные задачи для украинских дипломатов на 2024 год относительно евроатлантической интеграции Украины.

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему именно Украине сложнее всего стать членом НАТО среди всех стран Европейского континента.

Об этом глава государства заявил во время обращения к работникам дипломатической службы Украины. Зеленский отметил, что нынешний важный институциональный результат – это сближение Украины с НАТО, которое проявляется в работе Совета Украина-НАТО, а также в создании новой и разветвленной архитектуры гарантий безопасности для Украины на базе договоренности с "Группой семи".

"Это факт - Украине едва ли не сложнее всего в Европе стать полноправным членом Альянса. И это точно не по вине Украины – это отражение реального значения нашего государства, нашей настоящей силы. От того, с кем Украина, зависит, кто определяет, стабильна ли Европа. Россия стремится, чтобы эта особая сила принадлежала только ей, и запугивает лидеров мира. Но наша внешняя политика и наша коммуникация с миром должны быть действеннее, чем любой российский шантаж и любые российские удары, угрозы",-подчеркнул президент.

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В этой связи, президент озвучил для всех украинских дипломатов и внешнеполитической команды вполне конкретную задачу – найти ключ к решению по НАТО для Украины.

"Это очень непросто. Все партнеры Украины должны осознать, что сейчас наступает время присоединить силу нашего государства, силу нашего народа, силу наших воинов, нашу силу геополитического значения Украины к общей силе всей Европы. Европы мира. И мир в Европе будет надежным тогда, когда Россия будет навсегда лишена любой возможности даже попытаться сделать Украину своим плацдармом", - отметил Зеленский.

В то же время, одной из ключевых целей на 2024 год глава государства считает необходимость эффективной подготовки к вашингтонскому саммиту НАТО, который запланирован на июль.

"Я уже отметил относительно НАТО, что это непросто и что нам нужен ключ к решению об Альянсе для Украины. И этот ключ нужно искать не только в высоких политических кабинетах. Надо убеждать общества - так, как мы смогли сделать в самом начале войны по объединению вокруг Украины. Убеждать их сердца, сердца людей. Они давят на своих лидеров. Общества реально решают", - подчеркнул Зеленский.

Вступление Украины в НАТО

19 декабря Зеленский откровенно заявил, что Украину пока не приглашают в НАТО. Впрочем, вступление в Альянс является "самым мощным вариантом" для Украины сейчас.

13 декабря президент США Джо Байден заявил, что надо обеспечить победу Украины в войне с РФ, чтобы приблизиться к обретению членства в Организации Североатлантического договора. Также нужно, чтобы все союзники согласились с присоединением Украины к НАТО.

29 ноября в Альянсе согласовали с Украиной годовую программу реформ. Украине были даны рекомендации по приоритетным реформам, в том числе по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства права, поддержке прав человека и прав меньшинств.

12 июля по итогам саммита НАТО в Вильнюсе лидеры Альянса согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Они отметили, что получение приглашения будет зависеть от воплощения ряда условий, Украина должна соответствовать условиям.

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