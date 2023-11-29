Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что Украине были даны рекомендации по приоритетным реформам.

В Организации Североатлантического договора согласовали с Украиной годовую программу реформ. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне глава МИД продуктивным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции после заседания Совета Украины-НАТО на уровне глав МИД с участием украинского главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.

"Сегодня мы одобрили амбициозную рабочую программу на следующий год. Она включает энергетическую безопасность, инновации и взаимосовместимость", - сказал Столтенберг.

Видео дня

По его словам, также был обсужден путь Украины к членству в Альянсе.

"Союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО. Мы теперь предоставили рекомендации по приоритетным реформам Украины, в том числе по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства права, поддержке прав человека и прав меньшинств. Украина ближе к НАТО как никогда раньше. Мы продолжим поддерживать ее на пути к членству и мы продолжим борьбу Украины за свободу", - подчеркнул Столтенберг.

В то же время, Столтенберг признал, что лично поражен настроенностью украинцев воплощать реформы и проводить модернизацию общества в условиях полномасштабной войны. В частности, он указал, что украинцы воплощают законодательные изменения.

"Они внесли конкретные изменения, не в последнюю очередь в отношении борьбы с терроризмом. Они находятся в процессе создания и расширения системы оборонных закупок в тесном сотрудничестве с НАТО и также модернизируют разведывательные службы. Это на самом деле три примера как меняется или адаптируется Украина и усиливает борьбу с коррупцией", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что эти реформы важны для Украины, потому что они помогают становиться ближе к НАТО и быть более сильной страной, которая воюет с Россией как агрессором.

Кроме того, сегодня на заседании Совета Украина-НАТО рассматривался вопрос как союзники НАТО могут еще теснее сотрудничать с Украиной в вопросе воплощения реформ.

"Мы согласовали рабочую программу и подструктуру в рамках Совета Украина-НАТО для обеспечения конкретного проведения реформ и модернизации украинского общества", – отметил Столтенберг.

Путь Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, по итогам саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО, согласованного в июле этого года Вильнюсе, было сказано, что министры иностранных дел НАТО регулярно будут оценивать прогресс Украины с помощью одобренной Годовой национальной программы.

Как известно, основным инструментом поддержки реализации Украиной ее евроатлантических стремлений и курса на вступление в НАТО является Годовая национальная программа (ГНП), которая отражает цели национальной реформы в Украине и обеспечивает годовые планы ее реализации.

Ранее ГНП состояла из пяти разделов, посвященных политическим и экономическим вопросам, военно-оборонным аспектам, ресурсному обеспечению, проблемам безопасности и правовым вопросам. Речь шла, среди прочего, о реформах, нацеленных на обеспечение справедливого управления, борьбу с коррупцией, гарантирование верховенства закона и прав человека, а также реформирование национальных структур безопасности и обороны в соответствии с евроатлантическими принципами и стандартами.

Вас также могут заинтересовать новости: