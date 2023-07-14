В частности, лидеры стран НАТО не озвучили четкое приглашение для присоединения Украины к Альянсу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие результаты саммита Организации Североатлантического договора его не устроили. Об этом глава МИД сообщил в эфире информационного марафона.

Министр сказал, что "в целом" доволен результатами саммита НАТО, который состоялся 11-12 июля в Вильнюсе, но есть определенные моменты, которыми он не доволен.

"Меня не устраивает только один момент - что в самом тексте коммюнике саммита нет четких слов, что Украину приглашаем к членству или пригласим Украину к членству условно завтра", - сказал Кулеба.

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При этом, дипломат отметил, что на этом саммите важным было не только то, что отражено в тексте коммюнике и официальных заявлениях, но и то, что происходило за кулисами.

"Была принципиальная разница не только между Бухарестским саммитом 2008 года, с которым все сравнивают Вильнюс, но и вообще с саммитом в Мадриде (в 2022 году). И разница эта заключалась в том, что мы преодолели психологический барьер, и я вижу, что Украину реально видят членом НАТО", - подчеркнул Кулеба.

"То, что они не сделали квантовый рывок (страны-члены НАТО - УНИАН) - это плохо. Но, с другой стороны, я вижу, что этот квантовый рывок неизбежен и произойдет гораздо раньше, чем нам кажется", - добавил Кулеба.

Министр отметил, что страны-члены Альянса уверяют Украину, чтобы она не волновалась, потому что "вопрос решен - вы будете членом НАТО".

Также глава МИД объяснил, почему на саммите НАТО четко не заявили о приглашении Украины стать членом.

"Причина заключается в том, что ключевые наши партнеры, которые реально определяли, насколько далеко НАТО может зайти в Вильнюсе, опасаются скорости. То есть, они абсолютно соглашаются с тем, что Украина "приедет в пункт назначения" и будет членом НАТО. Нет никаких сомнений теперь в этом. Но у них есть страх, что если слишком быстро ехать, то можно попасть в аварию. А они хотят этого избежать, они хотят безопасно добраться до этой точки", - сказал Кулеба.

Также, Как рассказал Кулеба, он услышал от президента США Джо Байдена, что "теперь ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что Украина будет членом НАТО".

"Когда президент Соединенных Штатов делает такое заявление - он берет на себя определенное политическое обязательство", - подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД намекнул, что любые возможные переговоры с Россией не должны влиять на членство в Альянсе.

"Мы категорически, сначала осторожно и намеками, а накануне саммита уже очень прямолинейно говорили всем партнерам, что любые переговоры с кем-либо, когда-либо - не должны никоим образом влиять на членство Украины на членство в Альянсе. Это цель, которой мы достигнем при любых условиях",-подчеркнул Кулеба.

В то же время, как отметил глава МИД, в Альянсе уже началась работа над тем, чтобы на юбилейном саммите в Вашингтоне в 2024 году были приняты по ряду вопросов "славные решения".

Украина-НАТО

Как сообщал УНИАН, главы государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) на саммите Альянса в Вильнюсе заявили, что смогут направить приглашение Украине присоединиться к Альянсу только тогда, когда Альянс "будет иметь согласие, и условия будут выполнены". При этом, в Украине ожидали четкое приглашение, с определением временных рамок.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ранее не было временных рамок для процесса приобретения членства. В то же время Столтенберг сказал, что для приобретения членства важны реформы в секторе обороны и приведение украинской армии к взаимосовместимости с армиями альянса.

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