Страны-члены пока не согласовали роль реформ, изложенных в обновленной Годовой национальной программе.

Страны-члены НАТО не преодолели разногласия по вопросу быстрого вступления Украины. Против высказались США и Германия, которые хотят, чтобы процесс определялся условиями, а не политическими соображениями.

Как пишет Euractiv со ссылкой на двух дипломатов НАТО, члены пока не согласовали, являются ли реформы, изложенные в обновленной Годовой национальной программе, условиями вступления, или они являются инструментом для приближения Киева к Альянсу. По словам одного из дипломатов, это означает, что когда условия выполнения реформ, которые НАТО согласует с Украиной, будут выполнены, можно будет обсуждать вопрос о членстве.

Другой источник издания отметил, что в программе реформ нет перечня условий, она является "указателем" для отслеживания прогресса и информирования Альянса.

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Издание отметило, что указание сфер реформ, как правило, оставляет пространство для маневра, когда НАТО не оценивает прогресс, а дает просто политическую оценку. Поэтому, отмечает издание, возникает риск того, что реформы никогда не будут достаточными, и это усложнит Киеву путь вступления в НАТО.

Еще один представитель НАТО заявил, что даже если бы война с РФ закончилась завтра, и Киев выполнил все условия, указанные в плане реформ, страны-члены все равно должны были бы дать согласие на приглашение, а это может быть непросто.

Издание напомнило, что 29 ноября НАТО и Украина подпишут список реформ, которые должны быть выполнены на пути присоединения к Альянсу. Список послужит толчком к реформированию ВСУ и других сфер безопасности, а также предоставить контрольный список, который смогут отслеживать члены НАТО. Этот документ не будет публичным.

При этом натовские дипломаты отметили, что, процесс выполнения Годовой национальной программы не на столько строг, как План действий по членству в НАТО.

В отличие от предыдущих планов реформ, украинский годовой план гораздо короче – 10 страниц вместо 300, перечисление приоритетных сфер, а не контрольный список, что очень затрудняло демонстрацию успехов Украины, сказал источник, знакомый с ситуацией. Таким образом, Украине будет легче продемонстрировать достижения к Вашингтонскому саммиту НАТО летом 2024 года.

Отношение Германии к вступлению Украины в НАТО

В июле перед саммитом НАТО в Вильнюсе ходила информация о том, что Берлин инициирует отсрочку вступления Украины в НАТО из-за опасений, того, как на эту ситуацию посмотрит Кремль. Кроме того, по данным СМИ, Германия выступала за формулировку итогового заявления саммита, в котором не было указания каких-то конкретных сроков.

Власти Германии не выступают против членства Украины в НАТО. Такое заявление сделал посол Германии в Украине Мартин Егер.

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