По словам эксперта, Украина должна двигаться в сторону НАТО, поскольку для России жизненно важно, чтобы Украина не стала членом Альянса.

Россия может открыто напасть на Украину и захватить все Левобережье, если наше государство вплотную приблизится к вступлению в НАТО.

Такое мнение высказал эксперт-международник Руслан Осипенко, пишет "Украина 24".

"Мы должны осознавать, что пока у нас на территории Украины идет война, никто не будет нас принимать в НАТО. Мы можем говорить о совместимости, о движении в сторону НАТО, но в ближайшее время нас туда не возьмут", - считает Осипенко.

По его словам, Украина должна двигаться в сторону НАТО, поскольку для России жизненно важно, чтобы Украина не стала членом Альянса.

При этом Осипенко считает, что Украина может пойти на дипломатический обмен - объявить себя нейтральной страной при условии, если Россия прекратит военную агрессию на Донбассе и начнет переговоры по Крыму.

"Крым - это, с их точки зрения, непотопляемый авианосец, контролирующий Черное море, проливы, и дающий выход в Средиземное море Черноморскому флоту. Если бы они были лишены этой базы, они бы вынуждены были в Новороссийске расставлять свои корабли, а там море замерзает, нельзя в течение года держать их там. Фактически, они теряют контроль на Балканы, на Кавказ, на Черное море. Они говорили - если не мы, то придет НАТО и займет", - пояснил Осипенко причины оккупации Россией Крыма.

По словам эксперта, если Россия оккупировала полуостров из-за одной базы, то в случае вступления Украины в НАТО "они будут предпринимать действия для того, чтобы все Левобережье захватить и сделать буферной зоной между территорией России и остатками Украины".

"Если мы будем на пороге подписания, как Янукович был на пороге подписания с Европейским Союзом, уже договор был подготовлен, все шло к подписанию, надо готовиться к тому, что будет горячая агрессия России против Украины, 100%", - сказал Осипенко.

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Путь Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, в коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.

Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

Страны НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году подтвердят решение о будущем членстве Украины.

Курс на НАТО в законодательстве Украины

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

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В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость обретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Автор: Александр Топчий