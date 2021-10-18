Глава МИД подчеркнул, что Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Киев не интересует мнение Российской Федерации относительно вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Об этом глава МИД написал в микроблоге Twitter.

"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ о вступлении Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщает российское агентство ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал французским журналистам, что "вступление Украины в НАТО стало бы худшим сценарием".

"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.

Путь Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, в коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.

Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

Страны НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году подтвердят решение о будущем членстве Украины.

Курс на НАТО в законодательстве Украины

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость обретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Автор: Виталий Саенко