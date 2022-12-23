Перечисленные государства будут нести "солидарную ответственность" с РФ, отметили на Банковой.

В Офисе президента назвали Иран, Северную Корею и Беларусь союзниками России в оккупационной войне и массовых гражданских убийствах.

Поставляя в Россию оружие, амуницию, и предоставляя свою территорию и технику, эти страны причастны к разрушению украинских городов, подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Иран (дроны/ракеты), Северная Корея (амуниция/оружие), Беларусь (инфраструктура/территория/техника). Фактически и юридически подтвержденные союзники РФ в формате оккупационной войны, массовых убийств гражданского населения и умышленного разрушения городов Украины", - отметил он.

Видео дня

Подоляк подчеркнул, что перечисленные государства будут нести "солидарную ответственность" с Россией за совершенные ею преступления.

Война в Украине - кто помогает России

С начала полномасштабного вторжения в Украину основным союзником Кремля стала Беларусь. Беларуские войска хотя пока и не принимали прямого участия во вторжении, но они помогали российским оккупантам на своей территории. Из Беларуси, в частности, россияне совершали вторжение в Киевскую и Черниговскую области, а также наносили воздушные удары по украинским городам. Сейчас Беларусь предоставляет российской армии свою военную технику для участия в войне, и полигоны для тренировок.

Еще одним союзником России в убийстве украинцев стал Иран. Дроны-камикадзе, предоставленные россиянам этим государством, уже неоднократно терроризировали мирных жителей. Россияне нацеливают их, в частности, на объекты критической инфраструктуры, из-за чего миллионы украинцев остаются без электроснабжения, а также часто без воды и отопления. Уничтожают иранские дроны и жилые дома, как, например, это произошло осенью в Киеве.

Несмотря на очевидные факты, Иран официально отрицает, что поставляет России дроны-камикадзе. Более того, власти Тегерана даже умудряются угрожать нашему государству из-за этих обвинений. В частности, на днях Ирану не понравилось, что Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США назвал эту страну сообщником геноцидной войны России против Украины. Там подчеркнули, что Иран не поставлял "какого-либо вооружения ни одной стороне для применения в войне в Украине".

Еще одной союзницей России стала Северная Корея. С этим государством Украина разорвала дипломатические отношения еще в июле, из-за признания диктатором Ким Чен Ыном "независимости" временно оккупированных Россией территорий Донбасса.

В начале ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР тайно поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов. Северная Корея заявила, что никогда не имела соглашений с Россией о продаже оружия и не планирует этого делать. Однако в том же месяце стало известно, что впервые за несколько лет в Россию прибыл поезд из Северной Кореи.

Впоследствии СМИ сообщили, что Северная Корея предоставила партию оружия российскому ЧВК "Вагнера". По оценке США, количество оружия от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине, "но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить больше военного оборудования".

А вот Китай, хоть и провозгласил с Россией "безграничную дружбу" перед началом вторжения; и Кремль, видимо, возлагал большие надежды на поддержку Пекина, сейчас не замечен в активной помощи российской армии. Более того, Китай хоть и не совсем публично, но более менее придерживается введенных против России санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: