По данным представителя Белого дома, РФ оказывает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану.

Россия поставляет Ирану свое новейшее оружие в обмен на вооружение для войны в Украине.

Как сообщает издание NBC со ссылкой на представителя Белого дома, РФ оказывает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану. Отмечается, что в рамках расширенного партнерства Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты (а частности, истребители Су-35) и системы ПВО.

"Это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана по региону. Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и во всем мире", – отмечал ранее один из высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена.

Как заявила постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд, Россия сейчас пытается купить у Ирана еще больше вооружений, в том числе сотни баллистических ракет (таких, как Fateh-110 и Zolfaghar).

"Мы обеспокоены тем, что Россия намерена предоставить Ирану более совершенные военные компоненты, которые позволят Тегерану укрепить свои оружейные возможности", – заявила она.

Иранские баллистические ракеты Fateh-110, Zolfaghar и беспилотники Shahed

Ранее сообщалось, что Россия договаривается с Ираном о поставке сотни дронов-камикадзе и баллистических ракет.

В Воздушных силах ВСУ отмечали, что возможности эффективно сбивать баллистические ракеты, такие как иранские Fateh-110 и Zolfaghar, у Украины пока нет. Изменить ситуацию могли бы американские зенитные ракетные комплексы Patriot и франко-итальянские комплексы SAMP/T.

Ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: характеристики

Fateh-110: максимальная дальность: 300 км, забрасываемый вес: 650 кг, точность (КВО) 3 м.

Zolfaghar: максимальная дальность: 750 км, забрасываемый вес: 579 кг, точность (КВО) 10 м.