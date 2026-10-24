Трамп допустил введение пошлин в 200% против России и Украины

По словам Трампа, он надеется, что США близки к тому, чтобы "положить конец произошедшей катастрофе".

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы ввести пошлины против Украины и России в размере 200%, если не будет заключено мирное соглашение между собой. Об этом он сказал на предвыборном митинге.

"Мы завершили пять войн благодаря пошлинам. Я сказал: "Если вы продолжите воевать, мы введём против вас пошлину в размере 200%", - и они остановились. Нам, вероятно, стоит немедленно сделать то же самое с Украиной и Россией. Мне это никогда не приходило в голову. Но мы недостаточно много у них покупаем, чтобы применить такую меру, поэтому это не сработает", - заявил президент США.

По словам Трампа, он надеется, что США близки к тому, чтобы "положить конец произошедшей катастрофе".

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"Я надеюсь, что мы близки к тому, чтобы положить конец катастрофе между Россией и Украиной. Я надеюсь, что мы положим этому конец", - сказал он.

Переговоры по Украине

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия не демонстрирует готовности к переговорам о прекращении войны против Украины, а также считает все НАТО стороной конфликта.

Он напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский по меньшей мере шесть раз предлагал переговоры между российскими и украинскими властями. В то же время в РФ предложили провести переговоры с США и Китаем, но без Украины и Европы.

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