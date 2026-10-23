Президент Чехии объяснил, что мешает переговорам о завершении войны в Украине

По словам Павела, Европе нужно сделать все возможное, чтобы выработать четкую переговорную позицию.

Россия не демонстрирует готовности к переговорам о прекращении войны против Украины, а также считает все НАТО стороной конфликта. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью немецкому журналисту Паулю Ронцхаймеру.

"Россия считает все НАТО стороной конфликта и даже объявляет всех нас законными целями. Сейчас она действует против нас не обычными военными средствами, а гибридными методами, кибератаками и другими способами. Сначала нам нужно хотя бы в общих чертах договориться о том, что мы хотим вести переговоры", - сказал он.

Павел напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский по меньшей мере шесть раз предлагал переговоры между российскими и украинскими властями. В то же время в РФ предложили провести переговоры с США и Китаем, но без Украины и Европы.

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"Считаю, это было бы крайне вредно", - подчеркнул президент Чехии.

По словам Павела, Европе нужно сделать все возможное, чтобы выработать четкую переговорную позицию. Он признал, что европейские страны слишком сильно полагаются на США, что является их общей слабостью.

"Россия явно считает США партнером. Путин не признает авторитет Европейского Союза. Он не хочет разговаривать с Урсулой фон дер Ляйен, не разговаривает с Каей Каллас и прекратил общение с другими европейскими лидерами, в том числе с Эмманюэлем Макроном", - заявил Павел.

Президент Чехии отметил, что Европе сначала нужно обсудить всеобъемлющую позицию внутри ЕС и в более широком европейском кругу, включая страны, которые не входят в блок.

"Затем следует выбрать человека или группу людей, которые будут говорить от имени Европы. Это не обязательно должны быть представители ЕС или НАТО. Ими могут стать политические лидеры, которым остальные дадут мандат на переговоры", - добавил Павел.

Президент Чехии подчеркнул, что мир в Украине - одна из составляющих безопасности в Европе.

"Мы могли бы предложить переговоры о европейской безопасности в целом, от Северного до Черного моря: возобновить договоры, срок действия которых истек, восстановить меры укрепления доверия, подобные тем, что применялись в рамках Хельсинкского процесса, обеспечить прозрачность военных учений. Первое и, вероятно, важнейшее предварительное условие - конечно, хотя бы прекращение огня в Украине", - резюмировал Павел.

Евросоюз хочет присоединиться к переговорам по Украине

Ранее заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Арианна Подеста заявила, что Европейский Союз хочет присоединиться к переговорам о завершении войны в Украине. Она отметила, что блок всегда стремился к тому, чтобы Украина занимала сильную позицию.

В Euronews писали, что Евросоюз стремится играть более значительную роль в мирных переговорах, так как блок обеспокоен непостоянной позицией США.

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