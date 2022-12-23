Россия перебросила в Беларусь очередную партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К", сообщает Минобороны республики.
Партия вооружения получена Лукашенко в рамках существующего "межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве" обеих стран.
В ближайшее время комплексы поставят в соединения и воинские части. Сообщается, что личный состав подготовку уже прошел.
В Минобороны заявили, что эти ЗРК "являются эффективным способом поражения различного типа воздушных целей – как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот".
Ситуация в Беларуси
В декабре аналитики констатировали, что Россия начала стягивать военную технику ближе к беларусско-украинской границе. Генерал Залужный не сомневается, что Москва готовит еще одно наступление на Киев уже этой зимой.
По поводу сухопутного вторжения с участием беларусских войск состоялась встреча Путина с Лукашенко. Однако, как отмечают западные аналитики, беларусский диктатор, вероятно, отказал своему другу в прямом участии в агрессии.
У властей РФ пока нет единого мнения по поводу нового наступления на Украину, писал Reuters.
Тем не менее Беларусь проводит "обучение" "союзных" с Россией войск. Под прикрытием учений российские самолеты собирают разведданные о расположении украинских ПВО перед нанесением массированных ударов.
В британской разведке, в свою очередь, отметили, что учениями российских резервистов сейчас занимаются беларусские инструкторы.
По мнению советника главы МВД Вадима Денисенко, беларусская армия не может отыграть определяющей роли в войне против Украины: "Беларусь нужна (России - УНИАН) как плацдарм для запугивания Запада, для того, чтобы держать в напряжении Украину и для того, чтобы мы вынуждены были оттягивать большую часть войск".