Партия вооружения получена в рамках существующего "межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве" обеих стран.

Россия перебросила в Беларусь очередную партию зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К", сообщает Минобороны республики.

Партия вооружения получена Лукашенко в рамках существующего "межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве" обеих стран.

В ближайшее время комплексы поставят в соединения и воинские части. Сообщается, что личный состав подготовку уже прошел.

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В Минобороны заявили, что эти ЗРК "являются эффективным способом поражения различного типа воздушных целей – как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот".

Ситуация в Беларуси

В декабре аналитики констатировали, что Россия начала стягивать военную технику ближе к беларусско-украинской границе. Генерал Залужный не сомневается, что Москва готовит еще одно наступление на Киев уже этой зимой.

По поводу сухопутного вторжения с участием беларусских войск состоялась встреча Путина с Лукашенко. Однако, как отмечают западные аналитики, беларусский диктатор, вероятно, отказал своему другу в прямом участии в агрессии.

У властей РФ пока нет единого мнения по поводу нового наступления на Украину, писал Reuters.

Тем не менее Беларусь проводит "обучение" "союзных" с Россией войск. Под прикрытием учений российские самолеты собирают разведданные о расположении украинских ПВО перед нанесением массированных ударов.

В британской разведке, в свою очередь, отметили, что учениями российских резервистов сейчас занимаются беларусские инструкторы.

По мнению советника главы МВД Вадима Денисенко, беларусская армия не может отыграть определяющей роли в войне против Украины: "Беларусь нужна (России - УНИАН) как плацдарм для запугивания Запада, для того, чтобы держать в напряжении Украину и для того, чтобы мы вынуждены были оттягивать большую часть войск".

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