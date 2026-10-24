Черепа возрастом 5000 лет раскрыли правду о пугающем ритуале в Древнем Египте

Археолог, обнаруживший эти останки, видел переломы, но неверно истолковал их природу.

На протяжении почти столетия в коллекции Кембриджского университета в Великобритании, где в обмелевшем водохранилище из-под воды появились жилища возрастом 4000 лет, хранились десятки черепов, помеченных как останки из мест захоронения первых египетских царей. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Новое судебно-медицинское исследование показало, что на многих из них имеются повреждения, которые, по всей вероятности, стали причиной смерти их владельцев. Эти данные указывают на практику ритуальных убийств: слуг и чиновников лишали жизни после кончины правителя, а затем хоронили вокруг царской гробницы.

Археолог, обнаруживший эти останки, видел переломы, но неверно истолковал их природу.

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В 1920-х годах британский египтолог Флиндерс Питри проводил раскопки царского некрополя Умм-эль-Кааб в Абидосе (южный Египет). Именно там, примерно в 3000 году до н. э. - за 500 лет до возведения Великой пирамиды, - были погребены первые правители объединенного Египта.

Интересно, что вокруг царских гробниц Питри обнаружил ряды небольших захоронений - порой их насчитывались сотни. Столь массовая гибель людей одновременно с кончиной правителя вряд ли могла быть объяснена естественными причинами; ученый предположил, что эти люди были убиты.

Однако следов смертельных ранений он не нашел. Из-за отсутствия прямых доказательств его теория оставалась предметом споров на протяжении 100 лет.

Питри перезахоронил большую часть тел, оставив себе только черепа. Некоторые из них попали в коллекцию Дакворта (Duckworth Collection) в Кембридже. Биоархеолог Розелин Кэмпбелл разыскала 46 таких черепов и изучила их с помощью современных судебно-медицинских методов.

На 18 из 46 черепов обнаружены следы насилия

Отмечается, что Кэмпбелл выявила серьезные черепно-мозговые травмы у 18 из 46 исследованных черепов, что составляет 39 процентов.

В большинстве случаев речь идет о линейных переломах - тонких трещинах, проходящих по поверхности черепа. По-видимому, Питри принял их за повреждения, возникшие уже после погребения. Современная судебная медицина классифицирует их как травмы, полученные непосредственно в момент смерти. Кэмпбелл отметила:

"Повреждения на сохранившихся черепах представляют собой преимущественно линейные переломы; такие травмы, скорее всего, приводили к быстрой потере сознания, внутреннему кровотечению и смерти".

На некоторых из этих 18 черепов также обнаружены следы воздействия острых предметов. В частности, у одного из погребенных зафиксирован след от рубящего удара, пришедшегося в область глазницы. А вот что именно стало причиной этих ран - вопрос менее однозначный. Скорее всего, это была не булава.

Интересно, что на изображениях египетские цари часто поражают врагов булавой. Однако удар булавой оставляет вдавленные переломы, при которых фрагмент черепа вдавливается внутрь. В данном же случае картина иная.

Линейные переломы обычно возникают при ударе плоским широким предметом или в результате падения. Падение, достаточно сильное, чтобы привести к перелому черепа, неизбежно вызвало бы повреждения и других костей, но в записях и на фотографиях Флиндерса Питри об этом нет ни слова.

"Опираясь на сравнительные судебно-медицинские и археологические исследования, можно предположить, что орудие было плоским и относительно легким - вероятно, деревянным, а не каменным", - пояснила Кэмпбелл.

При этом такой способ удивил египтолога Якобуса ван Дейка из Гронингенского университета, который не участвовал в данном исследовании. По его словам, на древних деревянных табличках, где запечатлены сцены ритуальных убийств, часто изображена жертва, стоящая на коленях со связанными за спиной руками, - ей наносят удар в грудь.

Сотни захоронений вокруг трех правителей

Важно, что эти черепа были найдены в могилах, расположенных вокруг погребальных комплексов трех правителей I династии: царей Джера и Джета, а также Меретнейт - женщины, которая, по всей видимости, правила Египтом.

Первый царь этой династии, Аха, был похоронен в окружении лишь нескольких дополнительных захоронений. У Джера, Джета и Меретнейт их насчитываются сотни. К началу II династии, примерно в 2730 году до н. э., подобные захоронения практически полностью исчезли. Кэмпбелл добавила:

"Насколько мы можем судить, этот конкретный вид ритуальных жертвоприношений - убийство приближенных - прекратился к концу Первой династии; то есть он просуществовал около двух столетий, а возможно, и меньше".

На остальных 28 черепах нет следов смертельных травм. Некоторые из этих людей могли умереть естественной смертью. Другие могли быть убиты способами, не оставляющими следов на черепе (например, в результате удушения), либо же следы могли сохраниться на других частях скелета, которые Питри впоследствии перезахоронил.

Слуги в загробном мире или демонстрация власти

При этом Кэмпбелл выделяет два возможных мотива, которые могли дополнять друг друга.

"Во многих культурах ритуальные убийства приближенных совершались из веры в то, что после смерти эти люди продолжат служить своему правителю в загробном мире. В то же время подобные жертвоприношения могли служить наглядной демонстрацией власти правителя. Кто-то из приближенных мог пойти на смерть добровольно - ради обретения вечной жизни или почестей, - тогда как других могли выбрать или даже принудить к этому", - пояснила ученая.

По мнению ван Дейка, данное исследование подкрепляет гипотезу, которая долгое время была предметом научных споров.

"Работа доктора Кэмпбелл - важный аргумент в пользу тех исследователей (включая меня), которые считают, что в эпоху ранних династий в Египте действительно существовал такой обычай", - отметил он.

Кэмпбелл надеется найти перезахороненные останки и изучить их. При этом Каждое из сопутствующих захоронений представляло собой простую камеру; всего их было несколько десятков, расположенных в ряд. В некоторых находились гробы, а в большинстве - несколько керамических сосудов, небольшие медные инструменты, наконечники для оружия или фигурки из слоновой кости. Питри обнаружил несколько погребальных стел с именами и титулами; в основном они принадлежали чиновникам низшего и среднего звена, а также ремесленникам.

Новости археологии

Ранее на Кавказе археологи раскопали захоронение воина, которому более 2100 лет. Среди находок - золотые монеты, которыми он должен был расплатиться за вход в загробный мир.

Погребение обнаружили на могильнике, где в общей сложности задокументировали 155 могил. Одна из золотых монет лежала под нижней челюстью молодого воина, что может свидетельствовать об использовании древнегреческого погребального обычая.

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