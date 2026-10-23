Рождаемость в Украине за полгода сократилась на 17%, – демограф

Шушпанов привёл данные, согласно которым в Украине за первое полугодие 2026 года родилось всего 73 тысячи детей.

За последние полгода в Украине родилось на 17% меньше детей, чем в прошлом году, сообщил в эфире "Киев24" демограф, заведующий отделом Института демографии НАН Украины Дмитрий Шушпанов.

В частности, он привел данные, что в Украине за первое полугодие 2026 года родилось всего 73 тысячи детей.

Он отметил, что в предыдущие годы – 2024 и 2025 – такого быстрого темпа снижения рождаемости не наблюдалось.

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"На этот раз мы увидели довольно печальную цифру – 73 тысячи новорожденных за полгода. Это очень мало", – отметил демограф.

Приводятся данные, что количество рождений на одну женщину снизилось до 0,8–0,9 против 1,14 до полномасштабной войны.

Демограф считает, что если правительство примет решение о привлечении женщин к военной службе, то демографический ресурс сократится ещё больше.

По его словам, сейчас и так все больше женщин уезжает за границу, а их возвращение с каждым месяцем продолжения войны становится все менее вероятным.

Кроме того, Шушпанов не исключил, что после окончания войны часть мужчин, которые сейчас защищают страну, может уехать в Европу для воссоединения со своими семьями. Он отметил, что это может еще больше усугубить демографический кризис в стране.

Население Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам директора Института демографии имени Михаила Птухи НАН Украины Эллы Либановой, к середине 2026 года в стране проживает 28,5 миллиона человек. Либанова отметила, что это на полмиллиона меньше, чем ранее озвученные 29 миллионов. По словам демографа, главная причина сокращения населения – выезд украинцев за границу. Либанова отметила, что хорошая новость в этой статистике заключается в том, что эти люди живы, хотя и неизвестно, вернутся ли они обратно.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после окончания войны стране для восстановления жизни необходимо вернуть 9,5 млн человек. Он пояснил, что именно столько украинцев в настоящее время находятся за границей, будучи вынужденными покинуть свои дома из-за войны. Некоторые из них лишились крова над головой, и Зеленскому хотелось бы, чтобы они вернулись, чтобы жить и строить свою страну.

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