Украина введет режим прекращения огня в районе Олешек: в Генштабе раскрыли детали

В свою очередь Россия также объявила о прекращении огня на Херсонском направлении.

Для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе с 03:00 27 октября по киевскому времени. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы помочь жителям Олешек, и приложат максимальные усилия для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан", - отметили там.

В Генштабе заверили, что СОУ обеспечат выполнение решений Верховного Главнокомандующего для реализации гуманитарной миссии в Олешках.

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"Соответствующие распоряжения будут доведены до войск в установленном порядке. Украинские подразделения неоднократно выполняли миссии по доставке дронами гуманитарных грузов жителям Олешек и окрестных сел. Рассчитываем, что гуманитарный доступ ради людей в Олешках будет гарантирован", - добавили военные.

В свою очередь Россия также объявила о прекращении огня на херсонском направлении.

"В связи с проведением гуманитарной операции в районе Олешек Херсонской области прекращается огонь на этом направлении. Режим тишины на херсонском направлении вводится с 04:00 мск 27 октября", - заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Перемирие в Олешках

Ранее Белый дом сообщил, что Украина и РФ при содействии первой леди США Мелании Трамп договорились о временном прекращении огня в районе Олешек Херсонской области для эвакуации гражданского населения. После прекращения огня в город будет разрешено доставлять гуманитарную помощь, а также начнётся подготовка к эвакуации мирных жителей.

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