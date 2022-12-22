Китай непублично поддерживает санкции против России и не передает технологии, которые у него есть.

Китай, которого Кремль считает "другом", на самом деле отказывается помогать России и предоставлять ей технологии. Вместе с этим Пекин требуют от Москвы продавать нефть со скидкой в 30% и поддерживают антироссийские санкции.

Об этом рассказал экс-посол США и член санкционной группы Ермак-Макфол Майкл Макфол в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

Он напомнил, что рабочая группа предлагала установить потолок цен на российскую нефть на уровне 30-35 долларов, но страны Запада решили сделать ее в $60.

"Это неправильное решение. Я считаю, это ошибка. Но деньги, которые поступали от Запада и шли на финансирование российской армии в этом году были в несколько раз меньше, чем в прошлом. И даже друзья России - Китай и Индия - платят на 30% меньше, чем Путин хочет. Я считаю, что это очень хорошо", - сказал Макфол.

По его словам, Китай непублично поддерживает санкции против России и не передает технологии, которые у него есть.

"Они очень спокойно, не публично, они не помогают Путину. И особенно когда мы говорим о технологиях, а это крайне важно. Потому что у них есть технологии, но они их не дают. И если такие союзники у России, я думаю в Кремле должны пересмотреть свои позиции в мире", - сказал Макфол.

Потолок цен для российской нефти

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Европейский Союз принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов за баррель.

Это означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена покупка российских нефтепродуктов.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. А уже с 6 декабря Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в подсанкционный перечень четырех физических и 26 юридических лиц.

По словами диктатора Владимира Путина, в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти.

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