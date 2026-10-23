Молдова объявит дипломата РФ персоной нон грата: в чём причина

Ранее молдавская полиция сообщила, что в пятницу на земле, в 100 метрах от дома в селе Киштельница, был обнаружен дрон.

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что объявит сотрудника посольства РФ персоной нон грата после очередного инцидента с дроном. Там осудили нарушение воздушного пространства Молдовы и инцидент с падением дрона в селе Киштелница.

"Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Молдовы и представляет прямую угрозу безопасности ее граждан. Такие действия неприемлемы и в очередной раз демонстрируют риски, обусловленные захватнической войной Российской Федерации против Украины", - говорится в заявлении молдовского МИД.

Кишинев призвал РФ прекратить действия, подвергающие опасности региональную безопасность и человеческие жизни.

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Ранее молдавская полиция сообщила, что в пятницу на земле, в 100 метрах от дома в селе Киштелница, был обнаружен дрон. Сообщений о жертвах или материальном ущербе нет.

Стоит отметить, что инцидент произошел на фоне того, как Россия нанесла в течение ночи авиаудары по меньшей мере по шести областям Украины, включая Одесскую область. В Минобороны Молдовы 23 октября сообщали, что во время атаки РФ на Украину в воздушное пространство Молдовы залетел беспилотник.

Реакция Молдовы на действия РФ

Ранее сообщалось, что Молдова из-за российских атак вблизи общей границы с Украиной обсуждает возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на молдавскую территорию.

Министр внутренних дел страны отметила, что из-за частых атак России на приграничные зоны Украины Молдова вывела своих пограничников и таможенников из четырёх пограничных пунктов, расположенных на украинской территории.

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