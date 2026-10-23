Зеленский назвал место и время первой встречи в формате Украина-США-Россия

Первая встреча будет носить технический характер, а лидеры стран должны встретиться уже позже.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая техническая встреча в возобновленном трехстороннем формате Украина-США-Россия состоится в первой половине ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча на уровне лидеров стран станет возможной уже после этого, пишет Reuters.

По словам Зеленского, он беседовал со спецпосланниками США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом в пятницу. Ранее на этой неделе эти двое вели прямые переговоры с Путиным. Украинский президент отметил, что любое мирное соглашение потребует надежных гарантий безопасности для Украины, в частности финансовой помощи в течение 10 лет для поддержания боеспособности украинской армии.

"План заключается в том, чтобы встретиться в первой половине ноября, и, конечно, как можно раньше", – сказал Зеленский, добавив, что многое здесь будет зависеть от России, которая уже сорвала планы подобной встречи в октябре.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что Европа также должна быть вовлечена в переговоры.

Кроме того, президент посетовал, что украинские военные по-прежнему сталкиваются с ограничениями в работе спутниковой связи Starlink, несмотря на заверения Трампа о восстановлении системы.

По словам Зеленского, Украина также по-прежнему ожидает очередную партию зенитных ракет, о поставке которых было договорено ранее.

Мирные переговоры

Как писал УНИАН, Европейский Союз стремится присоединиться к следующему раунду переговоров между Украиной, Россией и США, чтобы усилить свою роль в мирном процессе и влиять на позицию Вашингтона. По данным Euronews, Брюссель выступает за переход от трехстороннего к многостороннему формату переговоров с привлечением представителей ЕС.

По данным The Economist, США стремятся быстро возобновить переговоры о мирном соглашении, которое может включать демилитаризованную зону на Донбассе, инвестиции для Украины и её вступление в ЕС в обмен на отказ от членства в НАТО. Украинские чиновники опасаются, что экономические интересы США и России, в частности ослабление санкций и возобновление энергетического сотрудничества, могут перевесить вопросы безопасности и справедливого мира для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: