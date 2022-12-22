По данным СМИ, в прошлом месяце Северная Корея предоставила оружие для пехоты и ракеты в Россию для использования компанией "Вагнер".

Северная Корея предоставила партию оружия российской ЧВК "Вагнера". По оценке США, количество оружия от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине, "но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует поставить больше военного оборудования".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, говорившего при условии сохранения анонимности. Отмечается, что отправка оружия имеет целью укрепить оккупационные силы в Украине и расширить роль ЧВК в войне.

"Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила начальные поставки оружия компании "Вагнер", которая оплатила оборудования. В прошлом месяце Северная Корея предоставила пехотное оружие и ракеты в Россию для использования компанией "Вагнер", – сказал чиновник.

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В США подчеркнули, что поставки оружия Северной Кореей являются прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Американцы планируют поднять этот вопрос в Совете Безопасности. По мнению экспертов, Пхеньян создал баллистические ракеты, способные поразить практически любую точку земли, а также оружие меньшей дальности.

КНДР помогает в войне против Украины:

В июле Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей из-за признания "независимости" временно оккупированных Россией территорий Донбасса.

В ноябре Северная Корея заявила, что никогда не имела соглашений с Россией из продажи оружия и не планирует этого делать. Однако в том же месяце стало известно, что впервые за несколько лет в Россию прибыл поезд из Северной Кореи.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов.

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