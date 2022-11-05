Белый дом сообщал, что Северная Корея тайно поставляет России артснаряды.

В Россию прибыл поезд из Северной Кореи. Что именно передала КНДР стране-агрессору пока что не сообщается. Однако поезд из Северной Кореи прибыл в РФ впервые за несколько лет, ранее такой активности не замечалось.

Как отмечает издание 38 North, которое отслеживает ситуации в Северной Корее, поезд прибыл после доклада США о поставках оружия из КНДР в РФ. Все это зафиксировали на спутниковых снимках.

"В пятницу утром в 10:24 по местному времени (01:24 UTC) на одном из путей рядом с зоной обработки грузов был виден состав из трех закрытых вагонов. Самый восточный вагон светло-голубой, второй кажется более темно-синим, а задний вагон красновато-коричневого цвета", - сообщили в издании.

Видео дня

Чуть позже поезд был замечен недалеко от пограничной станции "Дом корейско-российской дружбы". А после этого локомотив и три вагона появились на станции Хасан, в двух километрах от границы.

Отмечается, что назначение поезда и то, что именно он перевез в РФ, по спутниковым снимкам определить невозможно.

"Хотя это первый наблюдаемый на спутниковых снимках поезд, курсирующий между КНДР и Россией, это не означает, что это единственный поезд, прошедший за последние месяцы. Например, поезд, по-видимому, совершил то же самое путешествие ранее на этой неделе. Российское таможенное агентство сообщило , что 30 лошадей были перевезены по железной дороге из России в Северную Корею, но эта партия не была зафиксирована спутниками", - резюмировало издание.

РФ и КНДР: что известно об отношении стран

Как сообщал УНИАН, в сентябре стало известно, что КНДР может поставлять РФ оружие. После этого Северная Корея отрицала продажу оружия и обвинила США в сплетничестве. При этом Пхеньян заявил, что не признает санкций против России, которые были введены за ее нападение на Украину.

1 ноября в Пентагоне заявили, что США не видели признаков передачи России оружия из Китая и КНДР. Однако уже на следующий день Белый дом сообщил, что Северная Корея КНДР тайно поставляет стране-агресорці артснаряда.

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