В оккупированном Крыму произошел полный блекаут

Также о перебоях или отключении электроэнергии сообщали в ряде подконтрольных РФ регионов: в частности, речь идет об оккупированных Херсонской и Запорожской областях.

Мониторинговые каналы сообщили о полном блекауте в оккупированном Крыму: выведены из строя ключевые подстанции, из-за чего весь полуостров остался без электроэнергии.

До их данным, одномоментно пропал свет в Севастополе, Симферополе и районе, Ялте и Большой Ялте, Красноперекопске и районе, Красногвардейском и районе, Феодосии, Джанкое и Джанкойском районе, Алуште, Евпатории, Армянске,Советском районе.

Также без света остались Инкерман, Саки и район, Бахчисарайский район, Зуя, Кировское и район, Нижнегорский район, Белогорский район, Раздольное и район, Керчь, Старый Крым, Судак.

Видео дня

Также о перебоях или отключении электроэнергии сообщают в ряде подконтрольных РФ регионов: в частности, речь идет об оккупированных Херсонской и Запорожской областях.

Оккупационые "власти" сообщали, что "произошла авария на энергосетях за пределами Крыма". Перед этим была масштабная атака на Краснодарский край, работали сигналы тревоги. В Ростове местные жители сообщали о взрыве в городе, после чего в городе появились проблемы с электричеством.

Позже они утвердали, что энергоснабжение восстанавливают, но оно снова пропало.

Изоляция Крыма

Ранее сообщалось, что Чонгарский автомобильный мост, соединяющий оккупированный Крым с оккупированными районами Херсонской области по трассе Джанкой - Мелитополь, окончательно разрушен.

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