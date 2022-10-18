Ведущий 1+1, в дом которого попал дрон-камикадзе, поблагодарил украинцев за поддержку и призвал помогать ВСУ.

Ведущий "Сніданок з 1+1" и продюсер "Твій вечір" Егор Гордеев, дом которого пострадал в этот понедельник, 17 октября, от российского утреннего террора иранскими дронами, в центре столицы, обратился к украинцам.

В результате попадания дрона-камикадзе в здание в Шевченковском районе погибли 5 человек (по состоянию на 12:00, 18.10). Поисково-спасательные работы на городе продолжаются. Дом ведущего находился вплотную к разрушенному, поэтому и его здание получило значительные повреждения.

Фотографиями с места событий Егор почти сразу поделился в своих соцсетях, а также рассказал детали своей коллеге, Соломии Витвицкой в ТСН в Едином марафоне новостей. По словам Егора, в его доме возникла большая трещина и почти во всех квартирах повыбивало стекла.

Видео дня

На следующий день ведущий обратился к своим подписчикам в соцсетях, записав видеообращение на фоне пострадавшего дома:

"За моей спиной до сих пор продолжаются восстановительные работы. Жилянская будет еще несколько дней перекрыта. Говорят, что справятся за день-два, но там как обстоятельства уже будут. По поводу моего дома, стена в стену фактически с тем, в который попали - там сейчас пытаются понять, что будет после ударной волны. Там разные прогнозы. Даже думать об этом не хочу. Это будет завтра. Стекло поменяю, это будет завтра. Потолок я и так хотел менять, это будет завтра", - говорит Егор.

Также телеведущий поблагодарил украинцев за поддержку и эмпатию и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу спускаться в укрытие:

"Сегодня я хочу сказать вам спасибо. Потому что то количество тепла, которое получила вчера вся моя семья, которые живы и здоровы - и Платон, и Джум тоже (кот и пес Егора). Знаете, это просто трудно переоценить. Все, кто писали мне - люди, с которыми пересекались недавно, давно, касательно, в другой жизни. Я вам ужасно благодарен! Мне хочется, чтобы это тепло сохранилось с нами надолго".

Как отметил Гордеев, ему сейчас не нужна помощь. Впрочем он призывает поддерживать ВСУ, если есть такая возможность.

Напомним, 17 октября Украина подверглась новым ударам. Россияне ударили по Киевщине, Днепровщине, Житомирщине, Николаевщине, Харьковщине и другим регионам. Как призывает Егор, чтобы быстрее приблизить нашу победу - надо поддерживать ВСУ! Сделать это, можно приобщившись к благотворительному сбору от вокального проекта "Голос страны", фонда "Вернись живым" и благотворительной платформы dobro.ua - "Твой голос на средства аэроразведки". Цель - собрать 3 млн гривен на важную закупку для бригады на передовую - квадрокоптера и 17 дронов. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн за ссылкой (и даже в крипте) или отправив SMS с любых операторов на благотворительный номер 88007.

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