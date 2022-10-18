Дом Егора Гордеева пострадал из-за обстрелов / коллаж

Ведущий "Сніданок з 1+1" и продюсер "Твій вечір" Егор Гордеев, дом которого пострадал в этот понедельник, 17 октября, от российского утреннего террора иранскими дронами, в центре столицы, обратился к украинцам. 

В результате попадания дрона-камикадзе в здание в Шевченковском районе погибли 5 человек (по состоянию на 12:00, 18.10). Поисково-спасательные работы на городе продолжаются. Дом ведущего находился вплотную к разрушенному, поэтому и его здание получило значительные повреждения. 

Фотографиями с места событий Егор почти сразу поделился в своих соцсетях, а также рассказал детали своей коллеге, Соломии Витвицкой в ТСН в Едином марафоне новостей. По словам Егора, в его доме возникла большая трещина и почти во всех квартирах повыбивало стекла. 

Видео дня

На следующий день ведущий обратился к своим подписчикам в соцсетях, записав видеообращение на фоне пострадавшего дома:

"За моей спиной до сих пор продолжаются восстановительные работы. Жилянская будет еще несколько дней перекрыта. Говорят, что справятся за день-два, но там как обстоятельства уже будут. По поводу моего дома, стена в стену фактически с тем, в который попали - там сейчас пытаются понять, что будет после ударной волны. Там разные прогнозы. Даже думать об этом не хочу. Это будет завтра. Стекло поменяю, это будет завтра. Потолок я и так хотел менять, это будет завтра", - говорит Егор. 

Также телеведущий поблагодарил украинцев за поддержку и эмпатию и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу спускаться в укрытие: 

"Сегодня я хочу сказать вам спасибо. Потому что то количество тепла, которое получила вчера вся моя семья, которые живы и здоровы - и Платон, и Джум тоже (кот и пес Егора). Знаете, это просто трудно переоценить. Все, кто писали мне - люди, с которыми пересекались недавно, давно, касательно, в другой жизни. Я вам ужасно благодарен! Мне хочется, чтобы это тепло сохранилось с нами надолго".

Как отметил Гордеев, ему сейчас не нужна помощь. Впрочем он призывает поддерживать ВСУ, если есть такая возможность.

Дом Егора Гордеева пострадал из-за обстрелов / коллаж

Напомним, 17 октября Украина подверглась новым ударам. Россияне ударили по Киевщине, Днепровщине, Житомирщине, Николаевщине, Харьковщине и другим регионам. Как призывает Егор, чтобы быстрее приблизить нашу победу - надо поддерживать ВСУ! Сделать это, можно приобщившись к благотворительному сбору от вокального проекта "Голос страны", фонда "Вернись живым" и благотворительной платформы dobro.ua - "Твой голос на средства аэроразведки". Цель - собрать 3 млн гривен на важную закупку для бригады на передовую - квадрокоптера и 17 дронов. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн за ссылкой (и даже в крипте) или отправив SMS с любых операторов на благотворительный номер 88007. 

Вас также могут заинтересовать новости: