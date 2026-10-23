Война в Украине – это война за Донбасс, – Рубио

По словам госсекретаря США, речь идет об одном регионе Украины, который составляет около 11 % территории страны.

Государственный секретарь США Марко Рубио утверждает, что Москва хочет получить Донбасс, который составляет примерно 11% территории Украины. Его слова процитировал журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу в соцсети Х.

По словам Рубио, Россия пока не может военным путем захватить Донбасс, тогда как Украина не согласна добровольно отдать эту территорию стране-агрессору.

"Я хотел бы сказать вам следующее: люди до сих пор говорят, что это война в Украине. Но эта война – из-за Донбасса. Речь идет об одном регионе страны. По сути, речь идет о территории, составляющей около 11% страны: Россия стремится ее получить, но не может захватить военным путем, а Украина не желает от нее отказываться", – заявил Рубио.

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В то же время госсекретарь США признал, что у Украины есть веские причины не соглашаться на потерю Донбасса, поскольку это вопрос суверенитета и долгосрочной безопасности государства.

По его мнению, сейчас главная задача – найти компромисс, при котором обе стороны согласятся пойти на уступки, чтобы эта война закончилась.

"Эта война не закончится военным путем. Она может закончиться только дипломатическим путем. И вопрос заключается в том, можно ли достичь такого результата, при котором обе стороны получат что-то выгодное для себя, но при этом также пойдут на уступки и что-то отдадут?", – считает Рубио.

Стоит отметить, что Россия включила в свою Конституцию не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую, Херсонскую области и Автономную Республику Крым.

Заявления Рубио об Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению Рубио, зависимость Европы от российских энергоносителей стала одной из причин, по которой кремлевский диктатор Владимир Путин "вторгся" в Украину. Рубио пояснил, что Путин был уверен: в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину Европа "ничего с этим не будет делать". Он напомнил, что еще во время первого президентского срока Трамп говорил, что "немцы сделали себя уязвимыми перед российской энергетикой, которую Путин мог использовать как инструмент шантажа в случае конфликта". Госсекретарь США подчеркнул, что тогда над Трампом смеялись, но "произошло именно то, о чем он предупреждал".

Также мы писали, что, по данным Axios, Рубио заверил Зеленского, что американский лидер Дональд Трамп не издавал ни одного распоряжения, направленного на нанесение ущерба Украине. Рубио сказал журналистам, что объяснил украинскому президенту, что Пентагон ничего не менял в отношении обмена разведданными с Украиной, продажи оружия или ограничений на использование спутниковой системы "Starshield". В то же время, во время разговора с президентом Украины Рубио признал, что могут возникнуть задержки с поставкой ракет для Patriot, которые уже были оплачены странами НАТО.

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