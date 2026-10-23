Между США и Великобританией возникла напряженность из-за войны в Украине, – Bloomberg

Великобритания пытается убедить администрацию Трампа не выступать против президента Украины Владимира Зеленского.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 23 октября, он беседовал с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на фоне роста напряженности между правительствами двух стран из-за войны России в Украине и возможности новой эскалации конфликта со стороны США против Ирана, сообщает Bloomberg.

Трамп рассказал, что они "очень бегло" затронули тему зарубежных конфликтов, не приведя при этом никаких дополнительных подробностей.

В статье отмечается, что остается неясным, обращался ли президент к Великобритании за поддержкой в отношении каких-либо будущих военных действий. Однако Трамп намекнул, что может начать новое наступление на Ближнем Востоке после промежуточных выборов в США, которые состоятся в следующем месяце.

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Издание сообщило, что британские чиновники обеспокоены тем, что Трамп готовится к новому наступлению на Иран. Это может еще больше затруднить поставки энергоносителей и усилить инфляционное давление.

Чиновники на условиях анонимности рассказали изданию, что Великобритания хочет, чтобы Трамп стремился найти дипломатическое решение.

В статье отмечается, что этот звонок стал первым известным случаем общения двух лидеров с тех пор, как Трамп объявил о договоренности с президентом Владимиром Путиным относительно выпуска российского дизельного топлива на мировой рынок.

Великобритания пытается убедить администрацию Трампа не выступать против президента Украины Владимира Зеленского.

Издание указало, что в последние недели между США и Великобританией возникли напряженные отношения, в частности в связи с войной в Украине.

Напоминается, что на прошлой неделе Бернем принял Зеленского на Даунинг-стрит, чтобы предложить поддержку со стороны Великобритании после заключения Трампом соглашения с Россией о дизельном топливе.

Кроме того, в выходные, после того как президент США отменил пошлины на российский экспорт энергоносителей, министр правительства Иветт Купер заявила, что позиция Великобритании "отличается" от позиции США.

Издание добавило, что в четверг, 22 октября, офис Бернема отверг характеристику Путина как "гуманиста", данную посланником Трампа Стивом Виткоффом.

Помощь Великобритании Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания пообещала отправить Украине больше дальнобойных крылатых ракет Strom Shadow, чтобы Киев имел возможность до наступления зимы срывать российские военные операции по поражению украинской гражданской инфраструктуры. Великобритания поставляет Украине ракеты Strom Shadow с 2023 года, хотя изначально их применение ограничивалось только разрешением на использование на украинской территории. Однако в 2024 году украинские военные начали запускать эти ракеты по военным объектам в глубоком тылу российской территории.

Также мы писали, что Великобритания ввела новые санкции против России с целью сократить источники финансирования войны против Украины. В частности, ограничения касаются теневого флота, нефтяных компаний, криптовалют и т. д. Известно, что санкции касаются ещё 12 нефтяных танкеров, действующих в составе российского "теневого флота". Теперь ограничительные меры в целом введены в отношении более 600 судов. Кроме того, санкции применяются в отношении трех криптовалютных бирж и двух платежных платформ, в том числе трех, связанных с Кыргызстаном, и еще одного физического лица.

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