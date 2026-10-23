Драпатый распорядился усложнить жизнь военным 'коррупционерам', - СМИ

В поручении особое внимание уделено назначению сотрудников в ТЦК, ВЛК и подразделения, ответственные за закупки.

Военным "коррупционерам" хотят усложнить пребывание на относительно спокойных должностях, где они пережидают сроки по уголовным делам.

Как отмечает издание "Наши деньги" со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины, 7 сентября было издано отдельное распоряжение Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о минимизации коррупционных рисков в армии.

Так, военным "коррупционерам" должно быть затруднено пребывание на относительно спокойных должностях, где они дожидаются окончания сроков по своим уголовным делам.

Видео дня

Отмечается, что в документе прописаны кадровые ограничения и дисциплинарные меры для тех, кто имеет отношение к коррупционным правонарушениям. Адресаты - руководство Генерального штаба ВСУ, командующие видами и родами войск, руководители органов военного управления, учебных заведений и правоохранительных органов ВСУ (всего 48 получателей).

В то же время в поручении речь идет не только о военных, имеющих приговоры/наказания или прямые запреты на занятие должностей, но и о тех, чья вина еще не доказана.

Детали документа

Отмечается, что это поручение, в частности, содержит запрет на комплектование подразделений военнослужащими, обвиняемыми в тяжких или особо тяжких коррупционных преступлениях, если дело находится в суде. Предполагается, что это дисциплинарное ограничение позволяет командованию отстранять подозреваемых еще до вынесения судебного приговора.

Кроме того, еще одна норма распоряжения предусматривает, что если военнослужащий совершил коррупционное или связанное с коррупцией нарушение, но суд не лишил его права занимать определенные должности, то его все равно следует привлечь к дисциплинарной ответственности.

Что касается военнослужащих, имеющих приговор за коррупцию, то вопрос об их переводе на должности следует рассматривать без руководящих и хозяйственных обязанностей. А тех, чьи активы суд признал необоснованными и изъял в доход государства, - увольнять.

ТЦК и ВЛК

Отдельный акцент в поручении сделан на назначении кадров в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, военно-медицинские комиссии и подразделения, ответственные за закупки. Так, при назначении на эти должности или принятии кадровых решений обязательно должны учитываться:

наличие непогашенной судимости за коррупцию;

открытые уголовные дела по статьям о коррупции;

привлечение к административной или дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения.

Аналогичные требования предъявляются и к Военной службе правопорядка, юридическим и антикоррупционным службам, а также подразделениям внутреннего контроля.

Среди прочего, командование должно не допускать прямого подчинения и зависимости между близкими родственниками во время прохождения службы.

Нарушения со стороны ТЦК

Как сообщалось ранее, Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, заявил, что в Украине появился новый вид правонарушений со стороны сотрудников ТЦК - они силой забирают мужчин из частных домовладений.

Впоследствии омбудсмен сообщил, что с начала года в его Офис поступило 6 тысяч обращений и жалоб на нарушения со стороны ТЦК и СП, что уже превышает показатель за весь 2025 год.

Вас также могут заинтересовать новости: