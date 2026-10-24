'Мы сами всё сделаем': Зеленский рассказал, как бороться с баллистической угрозой РФ

Он уверен, что Украине "нужна большая, сильная армия - как минимум на ближайшие 10 лет".

Россия производит 140 баллистических ракет ежемесячно, а в её арсенале уже имеется 700 таких ракет. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет Clash Report.

"Все говорят об этих ракетах, но эту проблему можно решить. Около 70% комплектующих для каждой баллистической ракеты поступают из других стран - из Азии, США и Европы. Вы можете это остановить, ведь речь идёт о ваших компаниях", - сказал он.

По его словам, компании по всему миру продают эти компоненты России.

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"Мы сказали нашим американским партнерам: включите Starlink в тех районах России, откуда запускаются баллистические ракеты. Почему мы все должны находиться под ударом? Почему вся Европа должна опасаться, что российские баллистические ракеты могут достичь европейской территории? Включите Starlink. Мы сами всё сделаем. Мы со всем справимся. Разумеется, мы это сделаем, если Россия не прекратит эту войну. Включите его. Это ведь совсем несложно", - пояснил президент.

Он уверен, что Украине "нужна большая, сильная армия - как минимум на ближайшие 10 лет".

"Это требует огромных затрат, но наша страна пострадала от массированных ударов, а экономика не может функционировать на 100% в условиях войны. Нам нужно время на восстановление и привлечение инвестиций. Именно поэтому нам необходима финансовая поддержка со стороны наших партнеров", - добавил Зеленский.

Российская баллистика

Ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассазал, что если Россия сохранит нынешние темпы ударов, за месяц количество ракет, атакующих как баллистические, может превысить 300.

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