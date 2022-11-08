В Минобороны говорят, что США хотят опорочить имидж КНДР на международной арене.

Северная Корея заявила, что никогда не имела сделок с Россией по продаже оружия и не планирует этого делать.

Так они ответили на заявление Соединенных Штатов Америки о том, что Северная Корея поставляет России артиллерийские снаряды для войны в Украине, пишет Reuters.

Представитель министерства обороны назвал обвинения слухами и сказал, что Пхеньян "никогда не имел "оружейных сделок" с Россией" и "не планирует делать это в будущем".

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"Мы расцениваем такие действия США как часть их враждебной попытки опорочить имидж КНДР на международной арене, ссылаясь на незаконную "санкционную резолюцию" (Совета Безопасности ООН) против КНДР", - сказал он.

Позиция КНДР в войне

В июле Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей из-за признания "независимости" временно оккупированных Россией территорий Донбасса.

12 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. 143 страны проголосовали "за" принятие этой резолюции, а 5 - "против" (Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия).

Недавно координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов.

5 ноября издание 38 North сообщило, что впервые за несколько лент в Россию прибыл поезд из Северной Кореи.

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