Германия закупит тысячи ракет европейского производства, в том числе и украинские, - Bloomberg

Страна ведет переговоры с Украиной о совместном производстве и приобретении крылатых ракет "Барс".

Германия планирует закупить тысячи высокоточных средств поражения большой дальности у ряда европейских производителей. Об этом пишет Bloomberg.

Берлин стремится оперативно пополнить свой арсенал для сдерживания России, поскольку поставки американских крылатых ракет Tomahawk для Германии откладываются на неопределенный срок.

Как сообщили источники издания, представители Министерства обороны ФРГ ведут переговоры о заключении контракта на сумму более 1 млрд евро (1,12 млрд долларов) с американским оборонным стартапом Covenant. Речь идет о закупке тысяч крылатых ракет большой мощности Anthem, предназначенных для наземного запуска.

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По их словам, Германия также ведет переговоры с Украиной о совместном производстве и приобретении крылатых ракет "Барс": название компании-производителя при этом не разглашается.

В числе других потенциальных поставщиков - нидерландская компания Destinus SA, предлагающая крылатые ракеты Ruta, а также германо-британский оборонный стартап Hypersonica, разрабатывающий сверхскоростную ракету HS1. В статье сказано:

"Концепция закупки тысяч новых, относительно недорогих ракет заключается в том, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны противника за счет массированного применения, гарантируя тем самым поражение целей".

В настоящее время на вооружении бундесвера состоят только крылатые ракеты Taurus, которые запускаются с воздушных носителей и имеют относительно небольшую дальность - около 500 километров. Их производством занимаются компании MBDA Missile Systems Services SAS и Saab AB.

Отмечается, что планы Германии по закупке мощных ракет BGM-109 Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon производства американской корпорации Raytheon столкнулись с задержками, которые могут составить до пяти лет.

В этом году компания Covenant открыла завод в Лейпциге (федеральная земля Саксония): ожидается, что первые крылатые ракеты сойдут с конвейера в начале 2027 года. На этом предприятии, опирающемся на полностью европейскую цепочку поставок, компания планирует к концу следующего года произвести 1000 ракет. К 2028 году Covenant рассчитывает выйти на проектную мощность - 5000 ракет в год.

Источники, знакомые с ходом разработки, утверждают, что дальность ее полета превышает 2000 километров. В четверг Дания объявила о приобретении высокоточных ракет большой дальности, которые могут запускаться как с истребителей, так и с наземных установок. Это расширит возможности датских вооруженных сил по нанесению ударов по целям в тылу противника.

Как сообщил министр обороны Йеппе Бруус, правительство Дании закупит ракеты Joint Strike Missile производства норвежской компании Kongsberg Gruppen ASA - они будут использоваться на датских истребителях F-35, - а также крылатые ракеты Anthem.

Немецкое оружие

Ранее компания Quantum Systems заявила, что ее экспериментальный электрический беспилотник Apex Recordhunter во время испытаний достиг скорости 777 км/ч. Если результат официально подтвердят, это станет новым рекордом в соответствующей категории. Разработка также помогает совершенствовать технологии беспилотников-перехватчиков, в частности предназначенных для борьбы со скоростными воздушными целями.

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