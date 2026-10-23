Названы 5 недорогих Android-смартфонов для тех, кто не любит большие экраны

При выборе учитывались не только размеры экрана, но и автономность, скорость зарядки, возможности камер и срок получения обновлений Android.

Смартфоны с экранами 6,6 и 6,8 дюйма стали новым стандартом индустрии , практически полностью вытеснив компактные устройства. У таких девайсов есть свои преимущества – на большом дисплее удобнее работать, играть и общаться по видеосвязи, а производители могут устанавливать более емкие аккумуляторы и продвинутые камеры.

Однако на рынке еще есть устройства, которыми удобно пользоваться одной рукой и которые не занимают много места в кармане. Эксперты BGR выбрали пять недорогих Android-смартфонов с экранами до 6,4 дюймов. В подборку вошли модели стоимостью $600, $300 и даже $150.

Отмечается, что при выборе учитывались не только размеры корпуса и экрана, но и автономность, скорость зарядки, возможности камер и срок программной поддержки.

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Google Pixel 10a

Pixel 10a – главный выбор для тех, кто ищет доступный компактный Android-смартфон. Его размеры составляют 153,9 × 72,9 × 8,9 мм, а вес – около 183 г, поэтому устройство удобно носить с собой. Смартфон оснащен 6,3-дюймовым P-OLED-дисплеем с разрешением 2424 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.

Покупателям доступны две версии: с 128 ГБ памяти за $599 и с 256 ГБ за $699. Обе получили 8 ГБ оперативной памяти и процессор Google Tensor G4. Как отмечают обзорщики, его производительности хватает для "практически всех повседневных задач", включая запуск игр и редактирование видео.

Основная камера на 48 Мп дополнена сверхширокоугольным модулем на 13 Мп. Также доступны "умные" функции на базе Gemini, помогающие улучшать фотографии и видео. За автономность отвечает аккумулятор 5100 мАч. Его заряда хватает на весь день и даже дольше. Еще одно преимущество Pixel 10a – 7 лет обновлений Android и исправлений безопасности.

Bluefox NX1

Тем, кому нужен действительно маленький телефон, стоит обратить внимание на Bluefox NX1. Он оснащен 4-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1168 × 540 пикселей и весит всего примерно 106 г. Благодаря компактному корпусу устройством удобно пользоваться одной рукой.

Внутри установлен восьмиядерный процессор Helio G81, а работает смартфон на базе Android 15 без большого количества предустановленных приложений. Батарея емкостью 3000 мАч обеспечивает до восьми часов воспроизведения видео. Основная камера на 20 Мп и фронтальная на 5 Мп не претендуют на высокое качество съемки, а мощность зарядки ограничена всего 10 Вт. Зато есть разъем USB-C и слот для карты памяти microSD объемом до 2 ТБ.

Главное преимущество Bluefox NX1 – цена: версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит около $130 а вариант на 8+128 ГБ – примерно $170.

Moto Razr+ 2024

Для тех, кто хочет компактный смартфон без отказа от большого дисплея, авторы рекомендуют складной Moto Razr+ 2024. Он сочетает компактные размеры в сложенном виде и большой 6,9-летний внутренний дисплей с высокой частотой обновления. Модель оснащена 4,0-дюймовым внешним экраном, влагозащитой IPX8 и процессором Snapdragon 8s Gen 3, что минимизирует компромиссы при повседневном использовании.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4000 мАч. По результатам тестов, его хватает более чем на полтора дня работы. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная на 15 Вт. Основная камера и телеобъектив получили разрешение по 50 Мп.

Главные недостатки модели связаны с программной поддержкой. Moto Razr+ 2024 поставляется с уже устаревшей Android 14 и получит только три крупных обновления операционной системы и четыре года обновлений безопасности.

OnePlus 13s

OnePlus 13s подойдет тем, кому нужен небольшой смартфон с железом флагманского уровня. Он оснащен 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite – мощный процессор, подходящий не только для повседневных задач, но и для требовательных игр.

Камеры представлены двумя модулями на 50 Мп – основным и телефото, а также фронтальной камерой на 32 Мп. Несмотря на компактные размеры, смартфон получил аккумулятор емкостью 5850 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. В комплект также входит совместимый зарядный адаптер.

Смартфон работает под управлением OxygenOS 15 на базе Android 15. Производитель обещает три крупных обновления Android и шесть лет обновлений безопасности. Версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит около $556.

Motorola Edge 60 Neo

Еще один вариант – Motorola Edge 60 Neo, представленный в 2025 году на европейских рынках. Смартфон получил 6,36-дюймовый P-OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 3000 нит. При этом устройство отличается сравнительно небольшим корпусом.

В основе модели лежит процессор Dimensity 7400. Основная камера на 50 Мп дополнена сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефотообъективом на 10 Мп с трехкратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Емкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Предусмотрены проводная зарядка мощностью 68 Вт и беспроводная на 15 Вт.

Среди других преимуществ – защита от воды и пыли по стандарту IP69, а также поддержка функций Moto AI, Gemini и Circle to Search. Версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценили в $300.

Ранее эксперты выбрали лучшие недорогие Android-смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки. Если раньше беспроводная зарядка считалась привилегией дорогих флагманов, то в 2026 году индустрия окончательно стерла эту границу.

А если в приоритете долгая программная поддержка, составлен рейтинг Android-смартфон, которые максимально долго будут получать обновления – вплоть до 2033 года.

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