Забронировать 100% персонала станет невозможно: Кабмин подготовил важные изменения

Критическими останутся сферы, которые реально работают на оборону и экономику.

Правительство подготовило изменения в систему бронирования работников. Утвердить новый механизм планируется до 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

"Ежемесячно количество забронированных работников увеличивается на десятки тысяч. А люди, которые защищают страну уже пятый год, должны иметь возможность возвращаться со службы домой. Поэтому принимаем сложные, но необходимые решения", – написал он в Telegram.

Среди новых условий – отделение критичности предприятия от его экономических показателей. Корецкий отметил, что критическими должны быть сферы, которые реально работают на оборону и экономику: ОПК, энергетика, связь, логистика, ЖКХ и другие, для которых ничего не изменится. В то же время отраслевые и региональные критерии критичности будут обновлены и будут проверяться на предмет злоупотреблений.

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Максимальный уровень бронирования, в частности для энергетики и ОПК, больше не будет составлять 100%. По словам премьера, безусловное полное бронирование открывает пространство для злоупотреблений и является несправедливым по отношению к тем, кто служит.

"Были компании, созданные специально для бронирования, и это стало бизнесом. В то же время работу тех, кто производит вооружение или обеспечивает функционирование критически важной инфраструктуры, мы не ослабим. Если для бесперебойной работы необходимо забронировать больше, предприятие сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр", – сообщил глава правительства.

Также Министерство обороны ужесточит ответственность за уклонение от службы.

Кроме того, правительство готовит механизм 100-процентного бронирования при условии выполнения мобилизационного обязательства.

"Предприятие сможет полностью зарезервировать работников, если будет регулярно добровольно привлекать часть из них к военной службе. Принципиально важно, чтобы человек знал, куда идет и на какой срок. За ним сохраняются рабочее место и зарплата", – пояснил Корецкий.

По его словам, условия будут проработаны Минобороны и Минэкономики совместно с бизнесом, утвердить новый механизм планируется до 1 декабря.

"Эти решения не означают уже завтра усиления мобилизации. Они нужны прежде всего для того, чтобы навести порядок в системе бронирования и искоренить злоупотребления", – подчеркнул Корецкий.

Бронирование в Украине – последние новости

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует изменить правила бронирования военнообязанных на время мобилизации и военного положения. По данным народного депутата Ярослава Железняка, количество отсрочек сократится, а министерства больше не будут принимать решения об отсрочках (этим займется специальный Координационный центр).

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий отмечал, что в Украине может появиться экономическое отсрочка призыва. При этом уровень зарплат и отсутствие налоговой задолженности у предприятия не могут быть единственными критериями для определения права на отсрочку призыва.

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