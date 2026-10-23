Графики отключений 24 октября: кто останется без света в субботу

"Укрэнерго" предупредило об ограничениях.

В субботу, 24 октября, в ряде регионов Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Графики отключений электроэнергии для населения будут действовать в объеме от одной до двух очередей (что соответствует продолжительности 4–8 часов), сообщает "Укрэнерго".

Почасовые графики отключений для бытовых потребителей должны вступить в силу с 6 утра. Также с этого времени и до конца суток для промышленности и бизнеса будут ограничивать мощности по всей Украине.

Причиной ограничений является продолжающаяся вооруженная агрессия России, которая систематически атакует объекты генерации и передачи энергии дронами и ракетами.

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Следует иметь в виду, что состояние энергосистемы может оперативно меняться. Поэтому в случае отсутствия света стоит проверять актуальную информацию на официальных ресурсах облэнерго.

Обновлено в 19:50

График отключений электроэнергии в Сумах и области

В Сумах и области половине потребителей в субботу будут отключать свет дважды, остальным – только один раз. Последнее касается очередей с 3 по 5. Общая продолжительность отключения – от двух до восьми часов.

График отключения света в Полтаве и области

Каждого абонента будут отключать от электросети три раза в сутки в Полтаве и области, за исключением половины очереди 2.2, на которую приходится четыре периода отключения. В целом потребители будут без электроэнергии от 5 до 6 часов.

График отключений электроэнергии в Киевской области

Треть потребителей в столичном регионе будут отключать в субботу только один раз – речь идет о 2-й и 5-й очередях. Остальные жители Киевской области будут оставаться без электроэнергии дважды в сутки. Продолжительность одного отключения – от двух до четырех часов.

График отключений электроэнергии в Киеве

Графики отключений для Киева на 24 октября будут действовать индивидуально, как и всегда. Узнать актуальные ограничения электроснабжения в Киеве можно, например, в приложении "Киев Цифровой" или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Отключения света в Украине – последние новости

Утром в пятницу, 23 октября, в Киеве и ряде областей были введены экстренные отключения. Отключения потребителей вне графиков фиксировались в Житомирской, Черниговской, Черкасской областях и столичном регионе.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупреждает, что Украина не получила вовремя энергетическое оборудование, необходимое для проведения ремонтов на энергообъектах, пострадавших от действий российских оккупантов. Причиной стала сложность европейской бюрократии. Нехватка оборудования может повлиять на скорость восстановления и продолжительность отключений света.

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