Маск раскритиковал мобилизацию в Украине и обвинил элиту в обогащении на войне

Американский миллиардер уверен, что в Украине существует раскол между народом и элитами.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинская элита разбогатела на сотнях миллиардов долларов западной помощи, выделенной Украине, в то время как обычных граждан принудительно мобилизуют и отправляют на фронт.

По словами Маска, в Украине существует "колоссальный разрыв" между элитами и простым народом.

"Первые сказочно обогатились на сотнях миллиардов, поступающих в Украину, в то время как детей вторых призывают в армию – погибать в окопах", - написал он в соцсети X.

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Также миллиардер обвинил украинские власти в отмывании американской помощи и использовании этих средств для финансирования политических кампаний в США.

"Часть этих денег американских налогоплательщиков возвращается обратно – пройдя через многочисленные "механизмы отмывания" – на финансирование политических кампаний в Америке; именно поэтому некоторые [американские] политики заботятся об Украине больше, чем об Америке!" - написал он.

Илон Маск: последние новости

Как писал УНИАН, по данным Wall Street Journal, именно Илон Маск приказал ограничить скорость работы военной версии Starlink для Украины, что оказало существенное влияние на работу части боевых беспилотников и вызвало беспокойство в Киеве. По информации издания, перед введением ограничений Маск обсуждал этот вопрос с представителями администрации США, в частности, с Дональдом Трампом, хотя некоторые чиновники утверждают, что решение было его личной инициативой.

Также мы рассказывали, что Маск поддержал Трампа, когда тот заявил о необходимости сменить президента Украины, чтобы переговори от имени Киева вел уже другой человек. По мнению Маска, "Зеленский зашел слишком далеко", когда санкционировал кампанию дальнобойных ударов по российским НПЗ.

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