В США придумали, как наказать Трампа из-за ограничений работы Starlink в Украине, - NYT

По словам американского чиновника, посетившего Киев, перебои в работе также поставили под угрозу безопасность американского персонала в Украине.

Республиканцы и демократы в Сенате заявили высокопоставленным чиновникам Белого дома, что заблокируют кандидатуры президента Дональда Трампа на государственные должности в США, которые ожидают утверждения Конгрессом. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что это будет происходить до тех пор, пока администрация не обеспечит восстановление спутниковой связи, используемой украинскими военными. Этот шаг обострит двухпартийное противостояние с администрацией Трампа по поводу все более примирительного подхода Белого дома к России.

"Он проявится в ходе работы Конгресса в период, когда республиканцы, как ожидается, будут добиваться утверждения десятков кандидатов, предложенных Трампом, до окончания срока полномочий нынешнего Конгресса", - пишет изданиею

Видео дня

Республиканец Брайан Фицпатрик пригрозил уволить американских чиновников, ответственных за сбои, заявив, что сомневается в случайности возникших проблем.

Он выразил обеспокоенность задержками в поставках перехватчиков баллистических ракет, сбоями в работе систем раннего предупреждения и ограничениями, наложенными программой Starshield.

Аналогичные опасения были высказаны во время отдельного телефонного разговора с Зеленским, организованного сенаторами Ричардом Блюменталем и Томом Тиллисом.

Они заявили, что украинский лидер сообщил о продолжении сбоев в работе критически важных спутниковых служб, в том числе на беспилотниках, движущихся со скоростью более 160 километров в час, что затрудняет перехват российских беспилотников Украиной. В совместном заявлении сенаторов говорится:

"Финансирование российской военной машины, вывод из строя украинской спутниковой связи и ослабление ее противовоздушной обороны - все это препятствия на пути к миру".

По словам американского чиновника, посетившего Киев, перебои в работе также поставили под угрозу безопасность американского персонала в Украине.

По его словам, предупреждения об атаках поступили настолько поздно, что американские дипломаты не смогли добраться до укрепленных бункеров и были вынуждены укрыться в коридорах.

Помощник сенатора сообщил, что Комитет по международным отношениям одобрил несколько поставок важнейших перехватчиков для системы ПВО, которые до сих пор не поступили на Украину, что вызывает опасения по поводу задержек с оказанием помощи, уже одобренной Конгрессом.

Он утверджает, что сотрудники также рассматривают возможность проведения расследования в отношении SpaceX в связи с перебоями в работе спутников и попросили компании, участвующие в сделках с российским дизельным топливом, сохранить документы в ожидании возможных расследований Конгресса.

Перебои Starlink в Украине

Ранее Politico со ссылкой на украинских чиновников и оператора беспилотника писало, что по состоянию на утро пятницы, 23 октября, ограничения скорости спутниковой связи Starshield, военного сервиса на базе Starlink, продолжали влиять на работу украинских беспилотников. Из-за этого перехватчики не могут полноценно выполнять задачи по уничтожению российских ударных дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: