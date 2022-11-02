Речь идет о "значительном количестве" артиллерийских боеприпасов.

Северная Корея тайно поставляет РФ артиллерийские снаряды. Речь идет о "значительном количестве" боеприпасов.

Как сообщил CNN координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, Белый дом располагает информацией, подтверждающей это.

"В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация свидетельствует, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны России против Украины", - сказал он.

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Впрочем, КНДР пытается скрыть конечное место назначения артснарядов. Пхеньян делает вид, что оружие идет в страны Ближнего Востока или Северной Африки. Кирби пообещал, что США будут следить, получены ли эти поставки.

Война в Украине: роль КНДР

СМИ сообщали, что КНДР может поставлять России вооружение, однако в стране это оперативно опровергли. При этом в Северной Корее подчеркнули, что не признают санкций против России, которые были введены за ее нападение на Украину.

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател ранее заявил, что Россия "занимается закупкой миллионов ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи для использования в Украине".

Любое соглашение по закупке оружия у Северной Кореи является нарушением резолюций ООН, направленных на запрет распространения оружия из Пхеньяна.

Впрочем, еще вчера представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер заявил, что Китай и Северная Корея не поставляли России оружие или другую военную помощь.

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