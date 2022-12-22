Ирану не понравилось, что Зеленский назвал эту страну сообщником геноцидной войны России против Украины.

В Министерстве иностранных дел Ирана недовольны выступлением президента Владимира Зеленского в Конгрессе США, поскольку он призвал остановить союз Ирана и РФ в войне против Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

В частности, представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани осуждает "неоднократные обвинения и грубые замечания" против Исламской Республики Иран на заседании Конгресса США.

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Канаани сказал, что Иран неоднократно реагировал на "безосновательные обвинения" в отношении дронов, и вновь подчеркнул, что "Исламская Республика Иран не поставляла какого-либо вооружения ни одной стороне для применения в войне в Украине".

Спикер заявил, что Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, в том числе Украины, и что "господину Зеленскому лучше было бы знать, что стратегическое терпение Ирана из-за таких безосновательных обвинений не является безграничным".

Канаани также посоветовал Зеленскому "усвоить урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США".

Иран и РФ: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании обеих палат Конгресса США в своем выступлении заявил, что Иран стал сообщником геноцидной войны России против Украины.

"Если Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Более того, Россия нашла союзника в этой политике геноцида. Это Иран. Иранские убийственные дроны, которые идут в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист находит другого. И это вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас. Мы должны сделать это!", - подчеркнул Зеленский.

Как известно, российская армия активно применяет иранские беспилотники типа Shahed для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

По данным разведок западных партнеров, Тегеран вскоре может также передать Москве свои баллистические ракеты.

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