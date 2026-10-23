Операция в районе Олешек 'максимально сложна для реализации', – Лубинец

Соглашение в отношении города предусматривает несколько пунктов.

Гуманитарная операция вокруг города Олешки Херсонской области "максимально сложна для реализации" и будет проходить постепенно. Об этом в своем видеообращении заявил Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

"Появилось заявление Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии, о спасении граждан, находящихся в Олешках. Я подтверждаю это заявление", – отметил он.

Омбудсмен подчеркнул, что в рамках соглашения будет обеспечен режим тишины, в Олешки будет доставлен гуманитарный груз, а также будет обеспечено свободное передвижение гражданского населения из Олешек.

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"Операция будет проходить постепенно. Она максимально сложна для реализации", – подчеркнул Лубинец.

Ужас в Олешках

Как сообщал УНИАН, ранее Лубинец заявил, что из временно оккупированной Россией Олешковской общины необходимо эвакуировать около 6 тысяч человек, среди которых ориентировочно до 200 детей. Речь идет не только о самих Олешках, но и о шести других населенных пунктах поблизости.

По словам женщины, которой удалось добраться до контролируемой Украиной территории, в городе нет электричества, газа и питьевой воды, а медицинская помощь оказывается лишь на самом низком уровне.

На улицах Олешек лежат тела мирных жителей, погибших от российских мин или дронов. Некоторых из них съели бродячие собаки. Кроме того, неизвестное количество людей погибло прошлой зимой в своих домах, когда температура опустилась до 10 градусов мороза. Их тела до сих пор не убрали.

Из-за гуманитарной катастрофы в Олешках вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку. Она призвала присоединиться к ее инициативе с требованием немедленного гуманитарного перемирия и предоставления возможности эвакуировать мирных жителей.

Впоследствии Белый дом заявил, что Украина и Россия при содействии первой леди Соединённых Штатов Америки Мелании Трамп договорились о временном прекращении огня в районе Олешек для эвакуации гражданского населения.

Предполагается, что локальное перемирие начнётся 29 октября. После прекращения огня в город будет разрешено доставлять гуманитарную помощь, а также начнётся подготовка к эвакуации гражданских лиц.

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