Из-за войны влияние РФ во внешней политике будет ничтожным, считает Подоляк.

Больше всего Россия боится, что Украина не изменит свою позицию и пойдет до конца.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. По его словам, Украина зафиксировала свои переговорные позиции, однако россияне хотят заставить их изменить. Главным пунктом является то, что любые договоренности будут обсуждать только после того, как РФ выведет свои войска с территории Украины.

"Россия больше всего боится, что Украина дойдет до конца: не будет никаких там кулуарных сепаратных договоренностей, как это было традиционно для российской внешней политики. Россия начинала давить, что-то шло не так, но они дожимали то, что им было нужно", - пояснил Подоляк.

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Сейчас россияне понимают, что из-за этой войны Российская Федерация и ее влияния в рамках внешней политики будут ничтожными, считает советник председателя ОП.

"То есть Россия не сможет влиять ни на что. И, безусловно, они не хотят этого. Потому что речь идет не только об Украине, речь идет о влиянии РФ на конфликтные темы в глобальной политике", - добавил он.

Украинская формула мира

Как известно,Украина хочет провести международный саммит, где пройдет обсуждение "формулы мира" и завершения войны.

Ее представил президент Владимир Зеленский на саммите "Большой двадцатки" в ноябре. Формула состоит из 10 пунктов:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоцида;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они ни с кем не будут разговаривать на основе этой формулы.

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