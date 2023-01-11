Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия пытается навязать Украине мир по примеру Южной и Северной Кореи, зафиксировав некие "границы", которые установятся на фронте.

Безусловно, такой вариант для РФ был бы самым лучшим. С одной стороны, они оставляют за собой определенные территориальные достижения, а международным партнерам предлагают, что они, якобы, на этом остановятся.

Если Украина согласится хотя бы на какие-то компромиссы с Россией, Кремль использует этот прецедент в других сферах

Для Украины это абсолютно неприемлемый вариант. Президент Украины Владимир Зеленский четко отметил, что мы должны вернуть все наши территории в международно признанных границах. Этот вопрос уже был артикулирован со стороны наших партнеров. Мы слышим, что и Турция говорит о территориальной целостности Украины, и США, и Британия... Кроме того, Украина на всех уровнях доносит международным партнерам, что Россия точно не остановится на этом этапе войны. Ведь Россия сегодня движется в системе собственных империалистических координат. А Украина для нее стоит костью в горле.

Если Украина согласится хотя бы на какие-то компромиссы с Россией, Кремль использует этот прецедент в других сферах. А оккупированная россиянами территория останется постоянной зоной для дестабилизации. Фактически, мы уже наблюдали за этим сценарием с 2014-го года.

Все то, что Россия выстраивала десятилетиями, закончилось за десять месяцев

Но почему Россия намерена склонить Украину к "корейскому миру" сейчас? Почему президент РФ Владимир Путин говорил о "рождественском перемирии" ? И почему заместитель руководителя российской администрации президента Дмитрий Козак ездит по Европе и рассказывает о российской готовности пойти на уступки, несмотря на то, что в России это отрицают?

Дело в том, что россияне истощаются на поле боя. Они имеют серьезные логистические, организационные, производственные проблемы, а также санкционный давление всего мира. Они понимают, что мобилизация у них проваливается, вооружения для продолжения обстрелов не хватает, а, кроме Ирана и Северной Кореи, совсем нет союзников.

То есть все то, что Россия выстраивала десятилетиями, закончилось за десять месяцев. Поэтому россиянам необходима тактическая пауза для того, чтобы накопить войска, обновить запасы ракет, перегруппироваться и тому подобное.

Сейчас россияне готовы пойти на что угодно ради получения паузы на полгода-год

Украину же сегодня поддерживает весь мир. Мы уже получаем и Bradley, и легкие танки от Франции. Также ожидаем хорошие новости со следующей встречи в формате "Рамштайн". Поэтому Россия понимает, что в течение следующих двух-трех месяцев все ее преимущество в артиллерии или боеприпасах сойдет на нет. Единственным ее инструментом останутся попытки пугать мир ядерным вооружением, которое они вряд ли применят из-за четкой позиции Китая и других стран. Кроме того, в 2023 году состояние российской экономики будет только ухудшаться.

Поэтому сейчас россияне готовы пойти на что угодно ради получения паузы на полгода-год. И очевидно, что РФ планирует лишь отсрочить свое дальнейшее наступление.

Что же будет, когда Украина не соглашается на "мир" на российских условиях? Российские оккупанты уже получили поражение, когда не смогли захватить Киев, уже бежали из Харькова и Херсона. Очевидно, теперь речь будет идти о практическом уничтожении группировки российских войск на территории Украины.

Конечно, Россия попытается продолжить террор и даже втянуть в войну Беларусь. Но у Путина остается все меньше инструментов для обретения военного превосходства. А это значит, что следующим этапом должно стать яркое поражение России фактически на всех фронтах.

Игорь Петренко, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"