Этот разговор израильской стороны с РФ стал первым с момента полномасштабного российского вторжения в Украину.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал диалог израильского министра иностранных дел Эли Коэна с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает предание The Times of Israel, по словам Корнийчука, разговор с Лавровым свидетельствует об изменении политики страны, особенно на фоне того, что израильские дипломаты не говорили с Лавровым с начала войны.

Посол Украины также обратил внимание на непрозрачную политику Израиля в отношении войны, поскольку страна никак не осуждает массированные удары по критической инфраструктуре Украины.

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"Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит", - отметил Корнийчук.

По данным источника издания в дипломатических кругах, Коэн передал Лаврову послание от государственного секретаря США Энтони Блинкена относительно того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов выступить посредником, если одна из сторон обратится к нему по этому вопросу.

Как Израиль относится к войне в Украине

Израиль длительное время воздерживался от предоставления Украине военной помощи, а ограничивался только гуманитарной. В октябре 2022 года израильские власти заявляли, что страна не будет поставлять в Украину вооружение.

Впоследствии министр обороны Израиля Бени Ганц, который пообщался со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, заявлял, что Израиль поможет нашей стране, но системы ПВО передавать не будет.

На фоне этого президент Зеленский призвал Израиль помочь Украине и определиться, планирует ли страна закрывать глаза на российский террор.

А уже 3 января этого года новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что изменит политику МИДа относительно Украины и российско-украинской войны.

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