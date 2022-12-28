Дмитрий Песков просит "учесть российские реалии" во время возможных переговоров.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва может подписать мирный договор с Украиной, но в рамках этих договоренностей Киеву надо признать утраченные территории российскими.

"Пока нет ни одного "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого. Опять же: не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов – четырех (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в придачу к аннексированному Крыму – УНИАН)", - сказал пресс-секретарь Путина для РБК.

Песков добавил, что ни один план, который не учитывает эти "реалии", созданные Россией, не может претендовать на то, чтобы быть утвержденным.

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Напомним, что ранее Кремль выдвигал президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. Также Песков опозорился, комментируя визит Зеленского в Херсон.

Россия просит переговоров с Украиной: что надо знать

Армия оккупантов истощена, а потому в Кремле отчаянно ищут пути посадить Киев за стол переговоров.

В то же время в МИД РФ путаются в заявлениях: Сергей Лавров говорит, что Россия якобы не просила переговоров, хотя его коллега Мария Захарова заявляла обратное.