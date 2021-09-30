"Гала-концерт" в Трускавце как "последняя гастроль" спикера Дмитрия Разумкова

О возможной отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова последние несколько недель не говорил только ленивый. Наконец, близится финал – "Слуги народа" запросили в парламенте подписные листы для сбора подписей за его увольнение. Развязка случится в ближайшие дни.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков продержался в высших эшелонах власти намного дольше других представителей ЗеКоманды. Украинцы уже забыли о премьере Алексее Гончаруке, а на фоне деятельности главы Офиса президента Андрея Ермака не вспоминают и шалости его предшественника Андрея Богдана. Но недовольство самостоятельностью главы парламента, его нежеланием идти против Регламента Верховной Рады ради "турборежима" и его особого мнения, в том числе по резонансным законопроектам (последний пример – антиолигархический), привело политическую верхушку и "Слуг народа" к нынешней точке невозврата.

Если в начале текущей недели эксперты еще сомневались в том, что сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова вот-вот начнется, то к концу недели это стало реальностью.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины. Как и обещал, затягивать процесс не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", - сообщил сам Разумков в четверг, 30 сентября.

Технический вопрос с политической подоплекой

По словам политического эксперта Украинского института будущего Игоря Попова, процедура отставки довольно проста: нужно собрать не менее 150 подписей, после чего глава парламента отчитывается о своей работе перед депутатским корпусом, и депутаты голосуют за его увольнение.

"В принципе, сбор подписей под чем-угодно, вопрос технический. 150 голосов депутатов – это не тяжело. Конечно, для красоты процесса хочется собрать 226, чтобы продемонстрировать, что результат голосования – дело решенное, и спорить не о чем. Кроме того, для "Слуги народа" и технологически, и политически важно показать, что за отставку спикера у них есть "свои" голоса. Поскольку снимать "своего" спикера голосами ситуативных союзников – выглядит политически не совсем чисто. Поэтому они попробуют собрать подписей побольше", - говорит эксперт.

По словам политологов, все прекрасно понимают политические причины этой отставки. У спикера, партии и президента – несколько разнятся взгляды на методы решения ряда политических задач. А вот что касается необходимости "Слугам" огласить реальные основания сasus belli - повода для этой "войны" - мнения экспертов расходятся.

Так, Игорь Попов отмечает, что, согласно с Регламентом Верховной Рады, речь должна идти о нарушениях этого самого Регламента спикером. Но Дмитрия Разумкова в депутатском корпусе хвалят как раз за то, что он четко следит за выполнением полных процедур этого закона. "Поэтому, думаю, основанием для "нарушения Регламента" может стать отказ главы парламента подписывать исправленный текст антиолигархического закона", - говорит он.

Речь идет о том, что Разумков готов подписать тот документ, который был проголосован в сессионном зале, без тех правок к нему, которые под стенограмму зачитал вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Собственно, по мнению Игоря Попова, как нарушение "Слуги народа" могут использовать факт подписания не того текста: "Разумков считает, что правки очень принципиальные и их нужно переголосовывать. Политический вопрос расхождения во взглядах проявится в юридических коллизиях текста".

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В свою очередь, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает, что реальные причины сложившейся ситуации всем ясны: "Это политический вопрос – монобольшинство не хочет видеть во главе Верховной Рады человека, который блокирует инициативы президента". И вряд ли кто-то будет утруждать себя подготовкой другого обоснования для отставки. Это для "Слуги народа" сейчас формальность.

Голоса найдутся

Политологи отмечают, что на Банковой чудесно понимают, кто готов сразу поставить подпись за отставку спикера, а кто еще сомневается. Последних могут пригласить на отдельное "собеседование" по этому вопросу в Трускавце, либо же собрать всех "нерешительных" для общей дискуссии и обсуждения аргументов "за" и "против" увольнения Дмитрия Разумкова.

И хотя сегодня в "Слуге народа" еще не решили, считать ли инициатором сбора подписей за отставку спикера только главу фракции Давида Арахамию, или это – коллективная идея, вопрос уже выглядит решенным. По словам источников во фракции "Слуга народа", для того, чтобы снять Дмитрия Разумкова с должности, 226 голосов найдется. Проголосовать за этот вопрос могут, в частности, группы "Доверие", часть депутатов фракции "Голос" и, возможно, часть депутатов группы "Партия "За будущее"".

Уйти, чтобы остаться

Еще в начале недели в эфире одного из украинских телеканалов Дмитрий Разумков заявил, что не конфликтует ни с партией, ни с фракцией "Слуги народа". А, в случае отставки, будет оставаться в политике: "Мне нравится моя работа и в качестве народного депутата, и в качестве главы Верховной Рады... Я буду работать, найду, чем мне заняться. Я останусь в политике, буду дальше двигаться".

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"Думаю, что он продолжит свою политическую карьеру. Во-первых, он приобрел уже определенный вес на этой должности. Во-вторых, он будет в категории обиженных, которых в нашей стране любят. В-третьих, он в целом на этом посту показал, что он... далеко не во всех вопросах берет под козырек перед Офисом президента. И он все-таки пытается находить компромиссы в парламенте и действовать по процедуре. Это очень важно", - считает профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

По словам Игоря Попова, Разумков – опытный политик и государственный деятель, который показал успехи в должности спикера парламента. "Поэтому к нему будут многие обращаться за советами. Разумков – не уличный оппозиционер, а интеллектуал, может разрабатывать программные документы и координировать их работу. Этим и займется", - считает политический эксперт.

Но тут тоже есть интересный нюанс. Когда Дмитрий Разумков вступил в должность главы парламента, он автоматически покинул фракцию и стал внефракционным депутатом. Хочется верить, что противостояние в ЗеКоманде, которого якобы нет, не приведет к новому витку скандала в попытке лишить Разумкова не только кресла спикера, но и депутатского мандата.

Татьяна Урбанская

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