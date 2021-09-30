В Офисе президента утверждают, что сбор подписей инициировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Президент Украины Владимир Зеленский не причастен к сбору подписей за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет "Украина 24".

По его словам, Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию".

"Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запросил у председателя Верховной Рады", - сказал Никифоров.

Конфликт Разумкова и фракции "Слуга народа"

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Слухи о вероятной отставке Разумкова с поста председателя ВР распространяются уже давно.

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил законопроект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

В свою очередь Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложение депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

В свою очередь, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверял, что нет никаких инициатив по отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Однако 30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

Впоследствии пресс-секретарь главы ВР Ольга Туний в Facebook написала, что подписные листы "по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве председателя Верховной Рады Украины" готовы, и инициаторы данного процесса могут забрать их и продолжать процедуру в соответствии с регламентом.

Автор: Александр Топчий