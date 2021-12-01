В Офисе президента расценивают это как затягивание времени с надеждой, что Верховный суд примет выгодные решения для "скомпрометированной верхушки КСУ".

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский "расстроен" отказом Конституционного Суда принять присягу двух судей КС по президентской квоте.

Об этом сообщается на странице Никифорова в Facebook.

"Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте. Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени с надеждой на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ", - отметил Никифоров.

По его словам, президент надеется, что в Верховном Суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития страны.

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Ранее Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента с 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Глава государства назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

16 апреля Зеленский заявил, что процесс перезагрузки Конституционного суда - "на правильном пути".

В июле Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

22 августа Зеленский выразил мнение, что реформирование Конституционного Суда Украины не обойдется без "войны".

26 ноября Зеленский назначил Оксану Грищук и Александра Петришина судьями Конституционного суда Украины. 30 ноября Конституционный суд отказался принимать присягу у них.

Автор: Светлана Закелова