Судьи считают, что в КС отсутствуют вакансии.

Конституционный суд отказался принимать присягу у новоназначенных судей Александра Петришина и Оксаны Грищук.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в КС.

"Сегодня КС принял постановление об отсрочке принятия присяги Петришина и Грищук. Его поддержали все судьи, принимавшие участие в заседании. То есть принято оно единогласно", - сказал собеседник УНИАН.

Мотивом такого решения стало то, что, по мнению судей, в КС пока отсутствуют вакансии судей, которые назначаются по президентской квоте.

Перезагрузка КСУ: что известно

Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Глава государства назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

16 апреля Зеленский заявил, что процесс перезагрузки Конституционного суда - "на правильном пути".

В июле Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

22 августа Зеленский выразил мнение, что реформирование Конституционного Суда Украины не обойдется без "войны".

26 ноября Зеленский назначил Оксану Грищук и Александра Петришина судьями Конституционного суда Украины.

Автор: Дмитрий Хилюк