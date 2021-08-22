Ранее Зеленский заявлял, что процесс перезагрузки Конституционного суда - "на правильном пути".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что реформирование Конституционного суда Украины не обойдется без "войны".

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.

"Это будет война, но у нас через войну все реформируется. Будем, значит, воевать. Я этого не боюсь и хочу все довести до реального, в хорошем смысле слова, конца – чтобы был другой, прозрачный суд", – сказал президент.

Зеленский мечтает, чтобы украинцы наконец стали уважать суд.

"Украинцы должны понимать, что судебное решение в любом случае будет справедливым. Я хочу уважать суд. Хочу знать, если что-то случится и будут нарушены мои права". Если я даже просто скажу: "Смотри, я на тебя подам в суд". Человек должен понимать, что будет справедливое судебное решение, и человек будет защищен. Поэтому суд мы должны уважать, судьи должны это заслужить", – подытожил глава государства.

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Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Глава государства назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

16 апреля Зеленский заявил, что процесс перезагрузки Конституционного суда - "на правильном пути".

Автор: Денис Прядко