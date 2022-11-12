Именно Путин, отметил Шольц, перечеркнул все усилия, которые ранее было сделано в вопросе переговоров между обеими странами.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что на данном этапе российско-украинскую войну завершить дипломатическим путем невозможно.

Как рассказал он в интервью RND в пятницу, 11 ноября, этому процессу препятствует Россия, а идти на уступки россиянам Украина не должна.

Именно Путин, отметил Шольц, перечеркнул все усилия, которые ранее было сделано в вопросе переговоров между обеими странами.

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"Этой убийственной войной, которую мы сейчас переживаем, Путин, прежде всего, помешал всему, что раньше происходило в плане переговоров", – сказал Шольц.

Шольц отметил, что диктаторы наконец должны понять, что нельзя захватывать территории независимых стран: "Прежде всего Россия должна осознать, что идея диктаторского мира не сработает и что не можно просто пройтись фломастером по территории и сказать, что это теперь мое. Поэтому диктаторского мира не будет, должно быть другое понимание".

Незадолго до начала полномасштабного вторжения Шольц встречался с Путиным, тогда, как вспоминает канцлер, российский президент требовал, в Украине не было "никаких ракет, которые угрожают Москве" и чтобы Украина не вступала в НАТО: "Ни одна из причин, которые там сыграли свою роль, не оправдала бы эту войну, потому что ничего из этого на самом деле не произошло".

Переговоры с Россией

На фоне слухов в американских СМИ о якобы склонении Украины к переговорам с Москвой президент США Джо Байден подчеркнул, что никаких компромиссов относительно территориальных уступок Вашингтон не имеет в виду.

Источники "Украинской правды" в дипломатических кругах тоже отметили, что Америка не требовала от Украины сесть за стол переговоров с россиянами - Киев просили только не так резко посылать оккупантов.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, ответил, что Киев готов к мирному решению по войне после полного вывода российских войск и освобождения всей Украины включительно с Крымом: "Я не захлопывал дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Такой, которая готова признать, что они оккупанты".

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